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  4. Ukraynalı annenin 3’üncü evlat acısı yürek burktu

Ukraynalı annenin 3’üncü evlat acısı yürek burktu

22.12.2020 15:36 | Son Güncelleme:
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Antalya’da sevgilisi tarafından boğularak öldürülen, Ukrayna uyruklu Türk vatandaşı kadının cenazesini teslim alan anne Zoia Atarshcykova’nın ilk kızını doğumda, ikinci kızını 9 yaşında trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi’nde bir apartman dairesinde 3 yıldır yalnız yaşayan Karina Demchenko’dan, uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Antalya’da sevgilisi tarafından boğularak öldürülen, Ukrayna uyruklu Türk vatandaşı kadının cenazesini teslim alan anne Zoia Atarshcykova’nın ilk kızını doğumda, ikinci kızını 9 yaşında trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.
Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi’nde bir apartman dairesinde 3 yıldır yalnız yaşayan Karina Demchenko’dan, uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ve sağlık Karina Demchenko’yu yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerin incelemesinde, Demchenko’nun hayatını kaybettiği belirledi. Polis evde yaptığı incelemede, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığını tespit etti. 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Demchenko’nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları incelemede cezaevinden izinli çıkan sevgilisi Erhan Razı, tarafından boğularak öldürüldüğünü belirledi. Razı ifadesinde, aralarında çıkan tartışma sonucu kıskançlık krizine girdiği ve bu nedenle Demchenko’yu boğarak öldürdüğünü, cesedin kokmaması için klimayı soğuğa ayarladığını söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan Razı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.
Demchenko’nun Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesi, anne Zoia Atarshchykova’ya verildi. Büyükşehir Belediyesinin cenaze aracıyla morgdan alınan Karina Demchenko’nun cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı’ndaki yabancılar bölümünde toprağa verildi. Anne Atarshchykova’nın, maddi durumu iyi olmadığı için kızının cenazesini ülkesine götüremediği ileri sürüldü. Acılı annenin yaşadıkları ise yürekleri burktu. Atarshcykova’nın üç kızından birini doğumda, 2’ncisini 9 yaşında trafik kazasında kaybettiği belirlendi.

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