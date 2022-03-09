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Ukraynalı annenin dramı! Anlattıkları yürek burktu

09.03.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'daki savaştan son derece acıklı haberler gelmeye devam ediyor. Oğlu Ukrayna'da Rus güçlerine karşı savaşan, Antalya'da yaşayan Ukraynalı Olena Boboşko'nun (45) anlattıkları da yürekleri sızlattı. Boboşko savaştan birkaç gün önce olacakları hissederek oğlunu Türkiye'ye çağırdığını ifade eti. Oğlunun Rusya'nın işgali başlamadan önce annesine söyledikleri ise savaşa bambaşka bir boyuttan bakmaya olanak sağlıyor.

Ukraynalı annenin dramı! Anlattıkları yürek burktu

Oğlu Vitali Boboşko'nun (27) Sumi kentinde yaşadığını ve savaş öncesi kafe işlettiğini belirten Ukraynalı Olena Boboşko, şimdi silahlı sivil grupların içinde, Rusya'ya karşı savaştığını söyledi.

Oğlunun çatışma bölgesinde olduğunu ve uzun süredir haber alamadığını belirten Boboşko, "Oradaki akrabalarımla görüşüyorum fakat oğluma ulaşamıyorum. Telefonları kapalı. Birkaç gün önce kısa süre konuşabildik, internetinin olmadığını fakat durumunun iyi olduğunu söyledi. Savaşıyormuş. Ülkesini terk etmeyeceğini söyledi. Bir an önce bu savaşın bitmesini istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

'OĞLUMU ÇOK MERAK EDİYORUM'

Savaşın başlamasından birkaç gün önce yaşanacakları hissettiğini ve oğlunu Türkiye'ye gelmesi için uyardığını belirten Olena Boboşko, "Gel, dedim; 'Savaş çıkacak'. Vitali, 'Anne, Rusya bize saldırmaz. Kardeş kanı akıtmaz. Biz birbirimize çok benziyoruz' demişti. Hemen arkasından savaş başladı ve Rusya bombardıman yaptı. Oğlumun yaşadığı Sumi kenti sınıra çok yakın. İlk vurulan şehirlerden birisiydi. Çok merak ediyorum. Sesini duymak istiyorum. Onun için ve ülkemde acı çeken insanlarım için dua ediyorum" dedi.

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ANNESİ SIĞINAKTA, KARDEŞLERİ MÜCADELE EDİYOR

Olena Boboşko'nun yakın arkadaşı, 2 çocuk annesi Olena Yılmazer (38) de gözyaşları içinde duygularını dile getirdi. 5 yaşındaki kızı Hiranur'a sarılarak gözyaşı döken Yılmazer, annesinin sesini duymak istediğini aktardı. Yılmazer, annesinin Poltava'da sığınıkta yaşam savaşı verdiğini, 2 kardeşinin de Ukrayna için mücadele ettiğini söyledi. Kardeşi Maksim Katengin ile internet üzerinden konuşup, gelişmeler hakkında bilgi aldığını belirten Olena Yılmazer, "Kardeşim, Ukrayna ordusunun ve halkının Ruslara karşı savaşmaya devam ettiğini söylüyor fakat Rusların Ukraynalı çocukları ve yaşlıları Ukrayna ordusunun karşısına çıkardığını anlatıyor. Orada çok korkunç şeyler olduğunu söylüyor" diye konuştu. (DHA)

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