HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ukraynalı askerin son hali dehşete düşürdü! Esir takasıyla Rusların elinden kurtulmuştu…

Ukraynalı askerin son hali dehşete düşürdü! Esir takasıyla Rusların elinden kurtulmuştu…

24.09.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin arabuluculuk yaptığı esir takası ile serbest kalan Ukraynalı askerin son hali dehşete düşürdü. Mariupol kuşatmasında Rusya tarafından esir alınan ve aylar sonra yapılan anlaşmada serbest kalan Ukraynalı bir askerin görüntüleri tüm dünyada ses getirdi.

Ukraynalı askerin son hali dehşete düşürdü! Esir takasıyla Rusların elinden kurtulmuştu…

Türkiye’nin arabuluculuğu ile Rusya ile Ukrayna arasında 270 kişilik esir değişiminin gerçekleşmesi tüm dünyada oldukça ses getirmişti. Esir değişiminden birkaç gün sonra ortaya çıkan bir fotoğraf ise akıllara durgunluk verdi.

Mariupol/Azovstal kuşatmasında uzun zaman direniş gösteren ve daha sonra Rusya'ya esir düşen, en son ise yapılan anlaşma ile serbest kalan Ukraynalı bir askerin son hali sosyal medyada gündem oldu. Askerin önceki ve son haline ait fotoğraflar yan yana paylaşıldı. Kilo verdiği ve kollarında kırıklar olduğu gözlemlenen askerin fotoğrafı, görenleri hayrete düşürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmişti! Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldıCumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmişti! Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı

İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntüler:

1

2

Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasıyla ilgili yeni detaylar! Türkiye'ye getirildiler, yerleri sır gibi saklanıyorRusya-Ukrayna arasındaki esir takasıyla ilgili yeni detaylar! Türkiye'ye getirildiler, yerleri sır gibi saklanıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savunma Sanayii Başkanı Demir, canlı yayında açıkladıSavunma Sanayii Başkanı Demir, canlı yayında açıkladı
Korkunç olay! Elbisesi kapıya takıldı, otobüsün altında feci şekilde can verdi... O anlar saniye saniye kaydedildiKorkunç olay! Elbisesi kapıya takıldı, otobüsün altında feci şekilde can verdi... O anlar saniye saniye kaydedildi
Ruslar ülkelerinden kaçıyor! Antalya için satılan son biletin fiyatı dudak uçuklattıRuslar ülkelerinden kaçıyor! Antalya için satılan son biletin fiyatı dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
Asker Rusya Türkiye Ukrayna esir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rus petrolünün gizlice Avrupa’ya sevk edildiği ifşa oldu!

Rus petrolünün gizlice Avrupa’ya sevk edildiği ifşa oldu!

Akılalmaz olay! 'Saygın iş adamlarıyız, Türkiye'ye rezil oluruz'

Akılalmaz olay! 'Saygın iş adamlarıyız, Türkiye'ye rezil oluruz'

Miçotakis'in açıklamalarına Türkiye'den jet yanıt

Miçotakis'in açıklamalarına Türkiye'den jet yanıt

EYT’de SGK ve Bağ-Kur ayrımı netleşti

EYT’de SGK ve Bağ-Kur ayrımı netleşti

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Dikkat! Uyarı geldi: Bu yıl daha erken ve çok görülecek

Dikkat! Uyarı geldi: Bu yıl daha erken ve çok görülecek

İlginizi Çekebilir

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İran ayakta! Halk milislerin merkezini ateşe verdi

İran ayakta! Halk milislerin merkezini ateşe verdi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.