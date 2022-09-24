Ukraynalı askerin son hali dehşete düşürdü! Esir takasıyla Rusların elinden kurtulmuştu…

Türkiye’nin arabuluculuğu ile Rusya ile Ukrayna arasında 270 kişilik esir değişiminin gerçekleşmesi tüm dünyada oldukça ses getirmişti. Esir değişiminden birkaç gün sonra ortaya çıkan bir fotoğraf ise akıllara durgunluk verdi.

Mariupol/Azovstal kuşatmasında uzun zaman direniş gösteren ve daha sonra Rusya'ya esir düşen, en son ise yapılan anlaşma ile serbest kalan Ukraynalı bir askerin son hali sosyal medyada gündem oldu. Askerin önceki ve son haline ait fotoğraflar yan yana paylaşıldı. Kilo verdiği ve kollarında kırıklar olduğu gözlemlenen askerin fotoğrafı, görenleri hayrete düşürdü.

İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntüler:



