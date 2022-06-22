HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ukraynalı Çocuklar İçin Nobel Barış Ödülüne Rekor Ödeme

Ukraynalı Çocuklar İçin Nobel Barış Ödülüne Rekor Ödeme

21.06.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl Nobel Barış Ödülü’nü kazanan iki isimden biri olan Rus muhalif gazeteci Dmitry Muratov, ödülü açık arttırmayla 103,5 milyon dolara sattı. Elde edilen gelir Ukraynalı çocuklar için kullanılacak.

Ukraynalı Çocuklar İçin Nobel Barış Ödülüne Rekor Ödeme

Muratov’un Ukrayna’daki savaş nedeniyle yerlerinden edilmiş çocuklar yararına açık arttırmayla satışa çıkardığı Nobel Barış Ödülü, 103,5 milyon dolar gibi rekor bir bedelle alıcı buldu.

New York’ta satışı gerçekleştiren Miras Açık Arttırma isimli kurum, gelirin tamamının Ukrayna’da Rusya’nın saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen çocuklar için UNICEF’in ilgili fonuna aktarılacağını duyurdu.

Söz konusu açık arttırma Dünya Mülteciler Günü olan 20 Haziran günü yapıldı.

Daha önce benzer şekilde açık arttırmayla satılan Nobel Barış Ödülleri, 5 milyon doların altında alıcı bulmuşlardı.

Rus muhalif gazeteci Dmitry Muratov ve genel yayın yönetmenliğini yaptığı gazetesi Novaya Gazeta, geçtiğimiz yıl Nobel Barış Ödülü’nü kazanmıştı. Muratov’la birlikte Filipinli gazeteci Maria Ressa da Nobel Barış Ödülü’nü almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tapu memuru şüphelendi, milyonluk vurgun önlendiTapu memuru şüphelendi, milyonluk vurgun önlendi
Halk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdüHalk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdü
Bulgarlara Avrupa'dan gelenler de eklendi: İşlerine geliyorBulgarlara Avrupa'dan gelenler de eklendi: İşlerine geliyor
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

Marmaris'te korkutan yangın... Bölgeden gelen görüntüler kahretti

Marmaris'te korkutan yangın... Bölgeden gelen görüntüler kahretti

AhsenTV sunucusu sokak ortasında darbedildi

AhsenTV sunucusu sokak ortasında darbedildi

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

İlginizi Çekebilir

Gören dondu kaldı: Parkta yürürken okla vuruldu

Gören dondu kaldı: Parkta yürürken okla vuruldu

Parkta üstsüz güneşlendi! Polis baskın yaptı

Parkta üstsüz güneşlendi! Polis baskın yaptı

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Her an patlayabilirdi! Doktorlar şaştı kaldı: Karpuz gibi büyüdü

Her an patlayabilirdi! Doktorlar şaştı kaldı: Karpuz gibi büyüdü

Miami Havalimanı'nda dehşet anları! Yolcu uçağı pistte alev aldı

Miami Havalimanı'nda dehşet anları! Yolcu uçağı pistte alev aldı

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.