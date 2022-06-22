Ukraynalı Çocuklar İçin Nobel Barış Ödülüne Rekor Ödeme

Muratov’un Ukrayna’daki savaş nedeniyle yerlerinden edilmiş çocuklar yararına açık arttırmayla satışa çıkardığı Nobel Barış Ödülü, 103,5 milyon dolar gibi rekor bir bedelle alıcı buldu.

New York’ta satışı gerçekleştiren Miras Açık Arttırma isimli kurum, gelirin tamamının Ukrayna’da Rusya’nın saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen çocuklar için UNICEF’in ilgili fonuna aktarılacağını duyurdu.

Söz konusu açık arttırma Dünya Mülteciler Günü olan 20 Haziran günü yapıldı.

Daha önce benzer şekilde açık arttırmayla satılan Nobel Barış Ödülleri, 5 milyon doların altında alıcı bulmuşlardı.

Rus muhalif gazeteci Dmitry Muratov ve genel yayın yönetmenliğini yaptığı gazetesi Novaya Gazeta, geçtiğimiz yıl Nobel Barış Ödülü’nü kazanmıştı. Muratov’la birlikte Filipinli gazeteci Maria Ressa da Nobel Barış Ödülü’nü almıştı.

