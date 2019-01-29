Ukraynalı denizcilerin durumuyla ilgili açıklama

Ukraynalı denizciler için arabuluculuk yapan Ludmila Denisova, Rusya tarafından alıkonulan askerlerin kötü şartlarda gözaltında tutulduğunu söyledi.

Rusya tarafından Kasım ayında Kerç Boğazı’nda gözaltına alınan 24 denizci için arabuluculuk görevine atanan araştırmacı Ludmila Denisova, askerlerin durumu hakkında açıklama yaptı. Denisova, sıcak suyun, televizyonun ve ısıtmanın olmadığı yerlerde tutulan askerlerin iletişim özgürlüklerinin kısıtlandığını ileri sürdü. Denisova, gözaltında tutulan askerlerden Vladimir Tereşenko’nun mektuplarının ailesine iletilmediğini, ailesinin yazdığı mektupların da kendisine verilmediğini söyledi.

Öte yandan, askerlerin durumuna yönelik açıklama yapan hukukçu Mark Feygın, denizcilerin Rusya tarafından bilerek tutulduğunu ve askerlerin serbest bırakılması için Ukrayna’daki seçimlerin beklendiğini öne sürdü.

Kasım ayında Ukrayna donanmasına ait 3 gemi Rus karasularına girerek, Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi’ne geçmeye çalışmıştı. Ukrayna gemilerinin karasularına girmesiyle Rus Sahil Güvenliği gemilere ateş açmıştı. Ukrayna gemileri ve gemi mürettebatı Rusya tarafından alıkonulmuştu. Moskova, olayı bir provokasyon olarak nitelendirmişti. Rusya, yasa dışı bir şekilde sınırını geçmekle suçladığı 24 Ukraynalı denizciyi gözaltına alırken, Ukraynalı denizciler suçlu bulunursa 6 yıla kadar hapis cezası alacak.

