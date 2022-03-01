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Ukraynalı doktorlara sorulan sorular tepki çekti! ‘Neden kaçmıyorsunuz?’

01.03.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yayınlanan bir programa canlı yayınla katılan Ukraynalı iki doktor sorulan sorular karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ukraynalı doktorlara ‘Arkadaşlarınız sizin için öldü, ne hissediyorsunuz? Kaçmak yerine neden ordasınız?’ gibi sorulan sorular stüdyoyu da buz kestirdi.

Ukraynalı doktorlara sorulan sorular tepki çekti! ‘Neden kaçmıyorsunuz?’

Ukraynalı iki doktorun katıldığı canlı yayın olay oldu. İngiltere'de yayınlanan Good Morning Britain programının sunucusu Adil Ray'ın canlı yayında konuk aldığı Ukraynalı iki doktora sorduğu soru tepkilere neden oldu. Ukraynalılara "Arkadaşlarınız sizin için öldü, bu size ne hissettirdi?" diye soran Adil Ray, tavrı nedeniyle büyük eleştiri aldı.

Dünya, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta "ateşkes" haberi beklerken, İngiltere'de yayınlanan Good Morning Britain programının sunucusu Adil Ray'ın canlı yayındaki tavrı tepkilerin odağı haline geldi.

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"KAÇMAK YERİNE NEDEN ORADASINIZ?"

Adil Ray, programda konuk olarak iki Ukraynalı doktor Kateryna ve Oleksandr'ı ağırladı. Önce genel durum hakkında konuşulan program, Ray'in soruları nedeniyle buz kesti. Doktorlara "Kaçmak yerine neden oradasınız?" diye soran Ray, "Yaralıları tedavi etmek için" yanıtını aldı.

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"ARKADAŞLARINIZIN SİZİN İÇİN ÖLDÜ, NE HİSSEDİYORSUNUZ?"

Ray daha sonra Ukraynalı doktorlara sorduğu yeni soruyla herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı. Doktorlara "Arkadaşlarınız sizin için öldü. Neler hissediyorsunuz?" diye sordu. Ukraynalı doktorların bu sırada gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Yayından sonra sunucu Ray'a yönelik tepki yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Ukrayna
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