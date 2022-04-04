Ukraynalı Doktorların Yoğun Çabası

Rusya’nın Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana ülkede en az 128 çocuk saldırılarda yaşamını yitirdi, 172 çocuk yaralandı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, işgalde 1,000’den fazla sivil can kaybı kaydedildi. Ukraynalı doktorlar, karşılaştıkları tehlikelere rağmen hayat kurtarmak için canla başla çalışıyor.

Bombardıman altındaki Ukraynalı doktorlar bir taraftan gerekirse kendilerini savunmak amacıyla silah taşırken bir taraftan da hayat kurtarma çabasında.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Ohmatdyt Çocuk Hastanesi’nde görev başında olan doktorlar, hastanenin birçok kez saldırıya hedef olduğunu söylüyor.

Dr. Galyna Feduska, “Bir sabah saat 5’le 6 arasında patlama sesleri duyduk. Hastaneden uzakta olmayan bir bölgeden üç patlama sesi geldi. Hastanedeki tüm çalışanlar ve hastalar duydu bu sesleri. Kapı ve pencereler sallandı. Nöroloji birimimiz yıkıldı. Şu an bu birimde çalışamıyoruz çünkü tavanı çöktü. Ama hasta tedavisine devam ediyoruz. Hastanenin diğer bölümlerinde muayene ve tedavileri sürdürüyoruz” diyor.

Mariupol, Sumi, Çernihiv, Harkiv ve diğer birçok kentte Ukraynalı doktorlar hayat kurtarmak için gece gündüz görev başında.

O doktorlardan biri de Fursov Ivan. Ivan, “İşimize dört elle sarılmış durumdayız. Ameliyathanedeyken patlamalar duyduğumuzda sakin kalmaya çalışıp, dua ediyoruz. Ameliyathanenin dışında ne olduğunu düşünmemeye çalışarak, hızlı bir şekilde ve panik yapmadan işimize devam etmek zorundayız. Hepimizin hissettiği birlik ve bağlılık duygusu gerçekten harika” diyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, Rusya’nın işgali başlatmasından bu yana Ukrayna’da sağlık kurumlarına en az 64 saldırı düzenlendi. İnsan Hakları İçin Medya Girişimi kuruluşuna göre, Rus askerleri Mariupol’de bir yoğun bakım ünitesini basarak buradaki hastaları rehin aldı.

Kiev Devlet Hastanesi’nden Dr. Uliana Kashchii, “Hastanede çalışan herkes ne yaptığını çok iyi biliyor. Diğer kentlerde kitlesel saldırılar devam ederken, bir hastanede çalışmanın getirdiği riskleri, kolayca hedef olabileceklerinin farkındalar” diyor.

Ukraynalı birçok sağlık çalışanı uzun saatler görev başında kalıyor. Aralarında, işgal sürecinde hastanelerden hiç ayrılmayanlar da var.

Dr. Anastasiia Moisieienko, “Savaş başladığında, ilk gün işe gidemedim. Sonra bir şekilde evden ayrılmayı başardım. Hastaneye ulaşmam üç saat sürdü. Bu nedenle de hastaneden hiç ayrılmamaya karar verdim. Burada bir sığınağımız var. Herkes birbirine yardımcı oluyor” diyor.

Gönüllüler ve özel kurumların yardımıyla hastane çalışanlarının ihtiyaçları mümkün olduğu kadar karşılanıyor.

Dr. Kashchii, “Hastanelere gıda ve ilaç sevkiyatı iyi gidiyor. Hem şirketler hem de gönüllüler hastaneler için yemek pişiriyor ya da bizim burada yemek yapabilmemiz için marketten malzeme gönderiyorlar” diyor.

Ukrayna’daki hastanelere insani yardım çoğunlukla Avrupa ülkeleri ve ABD başta olmak üzere diğer ülkelerden sağlanıyor.

Dr. Ivanka Nebor, “Burada sadece şırınga ve eldiven yok. Birçok ilaç ve yaraların hızlı iyileşmesini sağlayan yara bantları gibi malzemeler var. Kliniğimiz Ukrayna’ya bu kitleri gönderdi. Ukrayna’daki durum birkaç ay daha devam ederse ülkedeki tüm hastanelere modern tıbbi destek gönderilmiş olacak” ifadelerini kullanıyor.

Ukraynalı doktorlar, ülkedeki herkes gibi azimli ve kararlı bir duruş sergiliyor.

Kiev Hastanesi’nden Dr. Anastasiia Moisieienko, “Açıkçası, iş arkadaşlarımızla hiç bu kadar kenetlenebileceğimizi düşünmemiştim. Büyük bir aile olduk. Günlerce yan yana, birlikte çalıştığınızda, herkesin birbirine yardım etmeye hazır olduğunu görüyorsunuz” diyor.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, hastanelere başvuranların sayısı ve insani yadım ihtiyacı arttıkça Ukrayna’daki sağlık merkezlerinin de kapasitelerinin üzerinde faaliyet göstermek zorunda kaldığına dikkat çekiyor.

