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Ukraynalı Gençler Dünyaya Barış Mesajı Verdi

23.05.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın işgali nedeniyle Antalya’da misafir edilen Ukraynalı gençler, Türkiye’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen kutlama etkinlikleri sayesinde kısa süreliğine olsa da savaşı arkalarında bıraktı ve dünyaya barış çağrısında bulundu

Ukraynalı Gençler Dünyaya Barış Mesajı Verdi

Rusya’nın işgali nedeniyle Antalya’da misafir edilen Ukraynalı gençler, Türkiye’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen kutlama etkinlikleri sayesinde kısa süreliğine olsa da savaşı arkalarında bıraktı ve dünyaya barış çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska arasındaki iş birliğiyle Ukrayna'daki kimsesiz çocuk evlerindeki çocuklar, sekiz grup halinde Türkiye'ye getirildi. Bu çerçevede Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da bakım altına alınan çocuk ve gençler için 19 Mayıs'ta iki günlük etkinlik programı düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen gençlik şöleninde, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eşgüdümünde ve Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği (STD) desteğiyle Ukraynalı gençlere keyifli anlar yaşama olanağı sunuldu.

Antalya’daki Ukraynalı gençler, el boyasıyla yaptıkları resimlerle dünya barışı çağrısını paylaşarak, hayal ettikleri barış içindeki dünyayı resmetti. VOA Türkçe’ye duygularını paylaşan gençler de, etkinlikler çok eğlenceli geçtiği için keyif aldıklarını belirterek, Türkler'i çok misafirperver bulduklarını anlattı. Gençler, özellikle Antalya’da olmaktan da mutlu olduklarını aktardı.

Şarkılar ve danslarla etkinlik sona erdi

Antalya sahilinde çöp toplamak için gönüllü olan Ukraynalı gençler, çevre bilincini destekleyen doğa dostu bir etkinlik de gerçekleştirdi ve onlara kucak açan Türkiye’ye teşekkür etti. Gençler, etkinlikler kapsamında savunma sanatları, tişört boyama gibi çeşitli atölyelere katıldı. Ukraynalı bir sanatçının eğitmenliğindeki seramik atölyesi de ilgiyle karşılandı.

Etkinlik kapsamında Ukraynalı gençlere, arttırılmış sanal gerçeklik gözlükleriyle üç boyutlu Türkiye turu deneyimi de yaşatıldı. Gençler, Okçular Vakfı’nın gerçekleştirdiği geleneksel Türk okçuluğu atölyesinde ok atma denemelerinde de bulundu.

İki günlük program, çeşitli animasyon gösterileri, Türkçe ve Ukraynaca şarkılar eşliğinde yapılan dans etkinlikleriyle sona erdi.

Ukraynalı çocuklara uzaktan eğitim veriliyor

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Ukrayna’nın Antalya Başkonsolosu Emir Rustemov ise, “Şu ana kadar Antalya bölgesine bin civarında çocuk geldi. Çoğu yetim çocuklardır. Ukrayna’daki yetimhanelerden buraya tahliye edildiler. Bu proje iki first lady inisiyatifi altında yapılıyor. Sayın Olena Zelenska ve sayın Emine Erdoğan. Her iki tarafta hem devlet hem özel sektör kurumları da bu projeye işbirliği ile katkıda bulunuyorlar. Çocuklar şu anda uzaktan eğitim almaya devam ediyorlar Antalya’daki otellerde. Zaten yaz tatili yaklaşıyor. O zaman okullar olmayacak, çocuklar çok sevinecek hep beraber eğlenecekler bugünkü gibi. Bu çocuklar iki defa travma yaşadı. Zaten yetimler. Ondan sonra da savaş başladı. Savaş, yaşadıkları bölgeye de yaklaştı. İyi ki Türkiye var. İyi ki biz onları buraya getirebildik. Tabii ki onlar savaş bitene kadar Türkiye’ye emanet” diye konuştu.

Çocuklara öğretmenlerinin eşlik ettiğini kaydeden Rustemov, program hakkında, “Çok seviniyorlar, eğleniyorlar. Birbirlerini kutluyorlar. Her şeye rağmen, savaşa rağmen her şey yoluna devam ediyor. İnşallah gelecekte çok uzun yıllar kutlayacaklar bu bayramları ve Türkiye’yi hatırlayacaklar” dedi.

Ukraynalı gençlere ve çocuklara Türkçe de öğretilecek

Yunus Emre Enstitüsü Kiev Koordinatörü İhsan Demirbaş da, yakında çocuklara Türkçe dil eğitimi amacıyla kurs programı da düzenleyeceklerini açıklayarak, “Bu Türkçe kurslarına Ukrayna’dan gelecek Türkologlar katılacaklar. Bu kurslar oradan gelecek Türkologlar tarafından bizzat verilecek. Bunun dışında çocuklar için Türkçe - Ukraynaca temel kitaplar çıkarıyoruz. İlk etapta çocukların sosyal hayatta, çevrede kullanabilecekleri Türkçe içermekte. Bu kitapçık onların Türkçe öğrenmelerinde büyük fayda sağlayacak” bilgisini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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