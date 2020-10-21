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Ukraynalı haber spikerinin canlı yayında ön dişi düştü

21.10.2020 12:15 | Son Güncelleme

Ukraynalı haber sunucusu Marichka Padalko, daha önce canlı yayında pek görülmemiş yaşadı ve haber okuduğu surada ön dişi düştü.

Ukraynalı haber spikerinin canlı yayında ön dişi düştü

Televizyon canlı yayınlarında, her türlü sorun yaşanabilir; teknik problemler, ne yapacağı belli olmayan konuklar ve tekrar etme şansı da yoktur.

Ancak Ukraynalı haber sunucusu Marichka Padalko, daha önce canlı yayında pek görülmemiş yaşadı ve haber okuduğu surada ön dişi düştü.

Ancak Padalko, son derece profesyonel davrandı ve düşen dişini eline alıp, haber okumaya devam etti.

Padalko, Instagram hesabında olayın videosuyla birlikte yaptığı paylaşımda "Doğrusu, bunun fark edilmemiş olacağını düşünüyordum. Ancak izleyicilerimizin dikkatini hafife almışız" dedi

https://www.instagram.com/p/CCqr6gsJ-1\_/?utm\_source=ig\_embed

Padalko, 10 yıl önce kızının metal bir çalar saati kazayla vurmasının ardından 10 yıl önce dişlerini yaptırmak zorunda kaldığını belirtti.

Padalko'nun kanalının başta olayı YouTube kanalında paylaşmamasına karşın, sunucu aldığı destekten çok memnun olduğunu belirtti ve "Her durumda sakin kalın" diye de ekledi.

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