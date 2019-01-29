Ukrayna Yabancı İstihbarat Başkanı Yehor Bozhok, Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’yı tamamen kontrolü altına almak için uygulayabileceği olası üç planını açıkladı.

Ukrinform adlı gazeteye röportaj veren Ukrayna Yabancı İstihbarat Başkanı Yehor Bozhok, Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’yı tamamen kontrolü altına almak için uygulayabileceği olası üç planı açıkladı. Bozhok, “Bütün Rus güvenlik güçlerinin bu yılki en önemli hedefi Ukrayna sorununu bir şekilde artık çözüme kavuşturmak” dedi.

‘Çözüm’ olarak kastedilen şeyin, Ruslar tarafından ‘Ukrayna’yı geri almak’ olduğunu söyleyen Ukraynalı istihbaratçı, “Hem de bu iş öyle bir yöntemle yapılacak ki; ülkede başka bir renkli devrimin yaşanmaması sağlanacak” şeklinde konuştu.

“Kremlin’in üç planı var”

Konuya ilişkin açıklamalarının devamında Kremlin’in üç planı olduğunu iddia eden Bozhok, bunlardan ilkinin “Ukrayna parlamentosunda ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde söz sahibi” olmak olduğunu söyledi.

İlk planın başarısızlığa uğraması halinde, Rusya Federasyonu’nun B planını sahneye koyacağını söyleyen istihbaratçı, “Rusya Kontrollü kaos oluşturulacak” dedi.

Öte yandan Putin’in hangi plana sahip olduğunu Putin’in kendisinden başkasının bilemeyeceğini ifade eden Bozhok, “Bizim için önemli olan Rusya Federasyonu’nu hiçbir şekilde kendi iç meselelerimize dahil etmemek” şeklinde konuştu.

Bozhok, “Bu planların hiçbirinin tutmaması halinde, Putin devreye son planı olan savaş ilanını sokacak” dedi.

