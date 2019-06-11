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Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 11:40 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden emekli Yüzbaşı Levent Arslan’ın cenazesi eşi ve yakınları tarafından adli tıp morgundan alındı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden emekli Yüzbaşı Levent Arslan’ın cenazesi eşi ve yakınları tarafından adli tıp morgundan alındı. Arslan’ın Ukrayna uyruklu eşi İrina Arslan, cenazenin tabuta konulmasını gözyaşları içinde izledi.
Dün öğleden sonra Manavgat ilçesinin Sorgun mevkisi yakınlarında sivil eğitim uçağının karpuz tarlarına düşmesi sonucu, emekli pilot yüzbaşı Levent Arslan (54) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen hayatını kaybetmişti. Kazada, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Devrim Gün de yaralanmıştı. Levent Arslan’ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesinden otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Arslan’ın yakınları ve meslektaşları da morga geldi. Levent Arslan’ın Ukrayna uyruklu eşi Irina Arslan da morg kapısı önünde saatlerce oturdu. Irina Arslan, telefonundan eşinin fotoğraflarına baktı. Arslan’ın yoğun isteği üzerine eşinin yüzünün görmesine izin verildi.
Otopsi işleminin ardından Arslan’ın cenazesi eşi ve yakınları tarafından morgdan alınıp Uncalı Kent Mezarlığı’na götürüldü. Levent Arslan’ın cenazesinin yarın cemevinde düzenlenecek törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.
Kazada hayatını kaybeden Ataberk Gökmen’in cenazesi de adli tıp morguna getirildi. Dr. Öğretim Üyesi Devrim Gün’ün tedavisine ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edildiği öğrenildi.

Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı
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