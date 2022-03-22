Ukraynalı kadın ve çocukları bekleyen iğrenç tuzak! Almanya harekete geçti

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın en büyük mağduru olan siviller, ülkesini terk etmeye devam ediyor. Hayatta kalmak için başka ülkelere sığınan Ukraynalı göçmen sayısı 3,5 milyonu aşarken, gittikleri ülkelerde de fırsatçıların iğrenç tuzağına düşme tehlikesiyle karşılaşıyorlar. Alman hükümeti de kendilerine sığınan on binlerce Ukraynalı kadın ve çocuk, fuhuş çeteleri ile insan kaçakçılarının eline düşünce önlem almak zorunda kaldı.

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI

Savaşın en büyük mağdurları olan Ukraynalı siviller ile ilgili korkutan senaryo gerçekleşmeye başladı. Ukraynalı göçmenler, Almanya’daki insan kaçakçıların hedefi haline geldi. Bild ve Sonntag gazetesine konuşan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, utanç veren gelişme ile ilgili Alman hükümetinin harekete geçtiğini ve önlem aldığını açıkladı.

DENETİMLER ARTIRILDI

Bakan Faeser, emniyet güçlerinin garlarda hem polis üniforması hem de sivil memurlar aracılığıyla denetimini artırdığını, orada mültecilerle ilgilenen kişilerin de bu konuya dikkatinin çekildiği ve hassas hale getirildiklerini belirtti. Faeser, fark edilen her tehlike ve şüphede anında emniyet güçleri ile irtibata geçilmesini talep etti. Alman Bakan, yaşanan insanlık ayıbı ile ilgili, “Mültecilerin acısını kimse kötüye kullanamaz. Böylesi her türlü girişim çok alçakça bir eylem demektir” diye konuştu.

ÇOK SAYIDA KİŞİ UZAKLAŞTIRILDI

Almanya’da federal polisin yetki alanına giren garlarda, emniyet güçlerinin şimdiye kadar çok sayıda kişiyi garlardan uzaklaştırdığı veya yasak getirdiği belirtiliyor. Ülkede yabancılardan sorumlu daireler de şimdiye kadar genç kadın Ukraynalıların fuhuş çeteleri, aracıları veya insan tacirleri tarafından rahatsız edildiği bilgisinin kendilerine de ulaştığını kaydediyor.

KALACAK YER VE PARA İLE KANDIRIYORLAR

Kaçakçıların, Ukraynalı kadın ve çocukların geldiği kentlerin garlarında ücretsiz yatacak yer veya para teklifiyle sığınmacıları kazanma yoluna girdikleri ortaya çıkmıştı. Ukrayna’dan Almanya’ya ulaşan mülteci sayısının 218 bin kişiyi aştığı ifade ediliyor.

Daha önce aileleri olmadan sınırı geçen Ukraynalı çocukların kaybolmaya başladığı ortaya çıkmıştı. Mülteci akını karşısında Ukrayna’ya komşu olan Polonya, Romanya, Moldova, Macaristan ve Slovakya gibi ülkeler çaresiz kalırken, sınır noktalarında insan kaçakçılığı ve kötü muameleye maruz kalan kadınlar ile ilgili gelişmeler raporlanmıştı. BM ise, Ukrayna’dan sığınanların yarısının çocuk olduğunu açıklamış ve ülkelere tedbir alma çağrısında bulunmuştu.

