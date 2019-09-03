Ukraynalı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltında (2)

TUTUKLANDI\nAntalya'da, Ukraynal\u0131 Yuliia Bilohub'u bo\u011farak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc iddias\u0131yla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u00d6zg\u00fcr Tando\u011fan, ifadesinin ard\u0131ndan sevk edildi\u011fi adliyede n\u00f6bet\u00e7i hakimlik taraf\u0131ndan tutukland\u0131.\nFOTO\u011eRAFLI\n 160 kamyon toprak \u00e7\u0131kt\u0131, ara\u00e7lar hala meydana \u00e7\u0131kmad\u0131Botan Nehri'nde bo\u011fulma tehlikesi ge\u00e7iren gen\u00e7 \u00f6ld\u00fcK\u0131rklareli\u2019nde 250 ki\u015fi \u015febeke suyundan zehirlendi iddias\u0131
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