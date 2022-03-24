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Ukraynalı kadınlar ülke savunması için orduya katılmaya devam ediyor

24.03.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nun Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatı birinci ayını doldurmak üzere. Ülkenin çeşitli şehirlerinde ise, çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna halkı ise işgale karşı direnmek için orduya yazılmaya devam ediyor. Lviv kentindeki tren istasyonunda cepheye giden ve önemli kısmı Ukraynalı kadınlardan oluşan askeri yoğunluk da dikkati çekti.

Ukraynalı kadınlar ülke savunması için orduya katılmaya devam ediyor

Ukrayna ordusu, yaklaşık bir aydır süren Rus ordusunun işgal harekatına karşı direniş sergiliyor. Ukrayna halkı da ülke savunması için orduya yazılmaya devam ediyor.

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KADIN SAVAŞÇILAR CEPHEYE GİDİYOR

Polonya sınırına yakın Lviv'deki tren istasyonunun önünde toplanan çok sayıda kişi, cepheye gitmek için hazırlık yapmaya başladı.

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Bölgedeki askerlerin arasında ise birçok genç kadının yer aldığı görüldü.

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MÜLTECİ HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Üzerinde ağır silah taşıyan askerler, yarım saat bekleyişin ardından kendileri için özel hazırlanan otobüslere bindi.

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Lviv'deki tren istasyonunda mülteci hareketliliği devam ediyor.

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Tren istasyonun çevresinde kurulan çadırlarda, çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden tahliye edilen insanlara yemek ikram ediliyor ve ihtiyaçları gideriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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