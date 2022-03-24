Ukraynalı kadınlar ülke savunması için orduya katılmaya devam ediyor

Ukrayna ordusu, yaklaşık bir aydır süren Rus ordusunun işgal harekatına karşı direniş sergiliyor. Ukrayna halkı da ülke savunması için orduya yazılmaya devam ediyor.
Polonya sınırına yakın Lviv'deki tren istasyonunun önünde toplanan çok sayıda kişi, cepheye gitmek için hazırlık yapmaya başladı.
Bölgedeki askerlerin arasında ise birçok genç kadının yer aldığı görüldü.
Üzerinde ağır silah taşıyan askerler, yarım saat bekleyişin ardından kendileri için özel hazırlanan otobüslere bindi.
Lviv'deki tren istasyonunda mülteci hareketliliği devam ediyor.
Tren istasyonun çevresinde kurulan çadırlarda, çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden tahliye edilen insanlara yemek ikram ediliyor ve ihtiyaçları gideriliyor.
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