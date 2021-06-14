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Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın son görüntüleri ortaya çıktı

14.06.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants’ın rezidansın balkonundan düşüp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Srabiants’ın balkon tırabzanına asılı olduğu, görüntüleri çeken Burak E.'nin "Come, come" (Gel) dediği ve Ukraynalı modelin de "Please" (Lütfen) diyerek ağladığı duyuluyor.

Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ünlülerin köpek eğitmeni sevgilisi Burak E. ile yaşadığı evin balkonundan düşüp, ölmesiyle ilgili detaylara DHA ulaştı.

Edinilen bilgiye göre; Anzelika Srabiants ve sevgilisi, eğlenmek için Ataşehir'de bulunan bir restorana gidip, yemek yedi. Alkol alan çift, Burak E. iddialarına göre kıskançlık krizine girdi. Eve dönmek için taksiye binen çift tartışmaya başladı. Ukraynalı model, Burak E.'ye yumruk atarak, kaşını yardı. Çift eve vardıktan sonra da olay gerçekleşti.

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"TAKSİDE BANA YUMRUK ATTI KAŞIMI YARDI"

Genç kadının ölümünün ardından 'Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan Burak E. ifadesine, “Anzelika Srabiants kız arkadaşım olur. Akşam Ataşehir'de bulunan bir restorana giderek, yemek yedik. Daha sonra da alkol aldık. Bu sırada kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladık. Restorandan çıktıktan sonra taksiye bindik. Bu sırada da tartışma devam etti. Anzelika bana yumruk attı. Kaşımı yardı. Kendi evime gitmek istiyorum dediğinde de taksiden indik. Anzelika ayakkabısını çıkararak, koşmaya başladı. Ben de peşinden gittim. İkna ederek benim evime gitmek için taksiye bindik. Eve geldiğimizde de tartışma devam etti. Ben de lavaboya girdim. Çıktığımda balkondan kendini sarkıttığını gördüm. Hemen cep telefonu videosunu açarak, kayıt yapmaya başladım. Sonra ben de balkona giderek yukarıya çekmek istedim ancak başaramadım. Beşinci kat balkondan aşağı düştü" dedi.

Ukraynalı model Anzelika'nın son sözü Ukraynalı model Anzelika'nın son sözü "Please" olmuş! Savcılık görüntülere el koydu

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VİDEO ÇEKMİŞ

Burak E.'nin, Anzelika Srabiants'ı cep telefonuyla çektiği videoya incelenmek üzere el konuldu. Videonun yanı sıra site güvenlik kamera kayıtlarına da savcılık tarafından el konuldu.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Anzelika Srabiants'ın rezidansın balkonundan düşüp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Srabiants’ın balkon tırabzanına asılı olduğu, görüntüleri çeken Burak E.'nin "Come, come" (Gel) dediği ve Ukraynalı modelin de "Please" (Lütfen) diyerek ağladığı duyuluyor. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadına şiddet Ukrayna

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