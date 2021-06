Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın son görüntüleri ortaya çıktı

VİDEO ÇEKMİŞ

Burak E.'nin, Anzelika Srabiants'ı cep telefonuyla çektiği videoya incelenmek üzere el konuldu. Videonun yanı sıra site güvenlik kamera kayıtlarına da savcılık tarafından el konuldu.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Anzelika Srabiants'ın rezidansın balkonundan düşüp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Srabiants’ın balkon tırabzanına asılı olduğu, görüntüleri çeken Burak E.'nin "Come, come" (Gel) dediği ve Ukraynalı modelin de "Please" (Lütfen) diyerek ağladığı duyuluyor. (DHA)