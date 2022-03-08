Ukraynalı model, hukuk kariyerini yarıda bırakıp OnlyFans modeli olmaya karar verdi! “İlk Sovyet değişim öğrencisiydim”

OnlyFans modeli, Amerika Birleşik Devletleri’nde bir hukuk fakültesinde okurken mankenliğe başlama hikayesini anlatarak dikkatleri üzerine çekti. 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmeden önce Sovyetler Birliği’nin bir parçası olarak Ukrayna’da doğduğunu dile getiren Zdrok, ABD’de yaşamaya ve profesyonel olarak yetişkin filmlerinde rol almaya karar verdiğini söyledi. Vladimir Putin , Rus birliklerine 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etme emri verdiğinden beri Victoria, anavatanını desteklemek için sosyal medyada sesini yükseltiyor. Savaşın başlamasından öncesinde verdiği röportajda Zdrok, kariyerindeki değişikliği ve sonuçlarını anlattı.

“HAYATIM BİR ANDA RAYINDAN ÇIKTI”

Filtresiz podcast'inde Holly Randall ile konuştuğunda çalkantılı hayat hikayesini paylaşan Zdrok, "Muhtemelen oradaki en sıradışı hayat hikayelerinden birine sahibim. 16 yaşında ABD’ye geldim. Ben ilk Sovyet değişim öğrencisiydim. Çok iyi İngilizce konuştuğum için gerçekten çok ender bir akademik burs kazandı. Florida’da sadece bir yıl kalmam gerekiyordu ve ABD’ye aşık olduktan sonra taşınmaya karar verdim. 17 yaşında göçmenlik avukatım Alexander Zdrok ile evlendim.” dedi.

Aralarındaki yaş farkına rağmen evliliklerinin 6 yıl sürdüğünü dile getiren Zdrok, o zamanki eşinin devasa bir Playboy dergi koleskiyonuna sahip olduğunu anlattı. Zdrok, “Bir gün bana ‘Tüm bu kadınlar kadar iyi görünüyorsun’ dedi. Ben ‘Hayır zannetmiyorum’ diyerek cevap verdim. İddiaya girdik ve fotoğraflarımı gönderdik. Hayatım bir anda rayından çıktı” diye konuştu.



