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Ukraynalı model Pokreshchuk rekor mu kırdı?

14.04.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sayısız estetik operasyon geçiren 30 yaşındaki Ukraynalı model ve sosyal medya fenomeni Anastasia Pokreshchuk'un dünyanın en büyük elmacık kemiğine sahip olduğu iddia ediliyor.

Ukraynalı model Pokreshchuk rekor mu kırdı?

Kiev kentinde yaşayan 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Pokreshchuk, görünüşünün üç yılda ne kadar değiştiğini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi.

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ESTETİK OPERASYONLARA BİNLERCE DOLAR HARCADI

Pek çok defa ameliyat masasına yatan kadın, bugünkü görünümüne sahip olmak için binlerce dolar harcadığını itiraf ediyor.

Geçirdiği estetik operasyonlarla dünyanın en büyük yanaklarına sahip olmak isteyen Anastasia Pokreshchuk, elmacık kemiklerini daha dolgun hale getirmeden önceki halini de paylaştı. Ukraynalı model, 2018 yılındaki halini, Instagram'daki 260 bini aşkın takipçisinin beğenisine sundu.

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Ukraynalı model 2018 yılındaki halini Instagram'daki 260 bini aşkın takipçisinin beğenisine sundu.

Saçlarını fosforlu pembeye boyayan, gözlerine de farklı renklerde kontak lensler takan Anastasia sosyal medya hesabından, hangi halinin daha iyi göründüğünü sordu.

Modelin eski fotoğrafında, yalnızca dudaklarına dolgu yaptırdığı dikkat çekiyor.

HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Anastasia'nın paylaşımı 15 bin 800'den fazla beğeni topladı. Sıra dışı görünümlü modelin hayranları, hangi görünümü tercih ettikleri konusunda ise ikiye bölündü. İnternet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu yorumlarında, Pokreshchuk'ın doğal halinin daha iyi olduğunu belirtti.

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