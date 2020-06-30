Ukraynalı model, yanak dolgusu bağımlısı

Kapak fotoğrafı siteden alındı

Yanak dolgusu bağımlısı olan Anastassiia, düzenli olarak dolgu uygulaması yaptırıyor ve insanların kendisini tuhaf bulduğunun farkında olduğunu söylüyor.

Birçok ülkenin endüstride regülasyon yapmaması nedeniyle, insanlar bu tür dolgu malzemelerine kolayca erişebiliyor. Tıbbi kontrol altında gerçekleşmeyen bu tür uygulamalarsa genellikle iyi sonuç vermiyor.

Yüzünü inceltmek için dolgu uygulamasına başlayan Ukraynalı modelin artık benzersiz bir görünümü var. 31 yaşındaki Anastasiia Pokreshchuk bir yılda 1.600 pound harcayarak yüzüne hyaluronik dolgu enjekte ettiriyor.

Psikoloji eğitimi almış olan modelin, geçirdiği dönüşümü paylaştığı Instagram sayfasında 153 bin takipçisi var.

“Dolgudan sonra yanaklarımdaki değişimi gördüm ve aşık oldum” diyen Anastasiia böyle görünmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu söyleyerek “Yüzümün başka yerlerine de dolgu yaptırıyorum. İnsanların bunu tuhaf bulduğunu biliyorum; ama umrumda değil” dedi.

Instagram sayfasını 2018’de açan 31 yaşındaki model, başta fotoğraflarını paylaşmak konusunda utangaçlık yaşamış. “Her şeyimden utanıyordum; sesimden, görüntümden. Gerçekten zordu” diyen Anastasiia yanaklarına dolgu yaptırdıktan sonra özgüveninin yerine geldiğini söyleyerek “Bence eskiden çirkindim. Annem, eskiden daha güzel olduğumu söylüyordu. Ama bence şimdi daha egzotik görünüyorum. Arkadaşlarım da şu an daha iyi göründüğümü söylüyor” dedi.

Yeni görünümüyle birlikte erkeklerin ilgisini daha çok çektiğini söyleyen Anastasiia zaman zaman sosyal medyadan rahatsız edici mesajlar aldığını söyleyerek “Bana çirkin olduğumu ve kendimi öldürmem gerektiğini söyleyen insanlar oluyor. Onları gördüğüm zaman gülüyorum ve engelliyorum” dedi.



