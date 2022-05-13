Ukraynalı modeli Louisa Khovanski, göğüs ölçülerinden dert yandı! “Göğüslerim o kadar büyük ki herkes bana bakıyor”

28 yaşındaki Ukraynalı model Loise Khovanski, sadece dokuz ayşındayken göğüslerinin büyümeye başladığını ve her zaman yaşıtlarından daha büyük göğüs ölçülerine sahip olduğunu belirtti. Okul döneminde göğüs ölçülerinin büyük olması nedeniyle zorbalığa maruz kaldığını ifade eden Khovanski, kıyafetlerini de toplumsal standartlara uygun olarak seçmek zorunda kaldığını söyledi. Göğüs ölçülerinin günlük aktivitelerini de engellediğini söyleyen Khovanski, çok çabuk yorulduğu için hareketsizleştiğini anlattı.

ESTETİK OPERASYON İÇİN GÜN SAYIYOR

Sosyal medyada 2.5 milyon takipçisi bulunan Khovanski, toplumda kabul görmek ve sağlık sorunları yaşamak istemediği için göğüs küçültme ameliyatı olmayı planladığını söyledi. Khovanski, “Göğüslerim o kadar büyük ki herkes bana bakıyor. Kendimi daha iyi hissetmek için günlük hayatımda nol kıyafetler giymek zorundayım” dedi.

Kendisini yetişkin film yıldızı Pamela Anderson’a benzeten ancak kendi göğüslerinin doğal olduğunu belirten Khovanski, “Günlük hayatımda zor bir şekilde hareket ediyorum. Sağlık sorunları yaşadığımı net bir şekilde görebiliyorum. Kendimi daha hissetmek için ameliyat olmaya karar verdim” diye konuştu.



