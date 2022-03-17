HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukraynalı mültecileri taşıyordu! Feci otobüs kazası: 12 yaralı "Gözlerimi açtığımda..."

Ukraynalı mültecileri taşıyordu! Feci otobüs kazası: 12 yaralı "Gözlerimi açtığımda..."

17.03.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle çok sayıda Ukrayna vatandaşı çevre ülkelere gitmeye devam ediyor. Ukrayna vatandaşlarının Polonya’dan Litvanya’ya geçişi sırasında feci bir kaza meydana geldi. Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs, Litvanya sınırı yakınlarında devrildi. Kazada 12 mülteci hafif şekilde yaralandı. Kaza anını anlatan bir yolcu, “Günlerdir uyumuyoruz. Kaza anında uyuyakalmışım. Gözlerimi açtığımda torunum yoktu.” şeklinde konuştu.

Ukraynalı mültecileri taşıyordu! Feci otobüs kazası: 12 yaralı "Gözlerimi açtığımda..."

Ukraynalı mültecileri Polonya’nın Przemysl kasabasından Finlandiya’ya götürmekte olan Silt 22 isimli yardım kuruluşunun kiraladığı otobüs Litvanya’nın Letonya sınırına yakın Raubonysta ile Skilinpamusista kasabaları arasında trafik levhasına çarptıktan sonra yoldan çıkarak devrildi.

12 YARALI

Otobüste bulunan kadın ve çocuklardan oluşan 53 mülteciden 12’si hafif şekilde yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kalan yolcular ise Salociai Kültür Merkezine götürüldü. Otobüsün Letonya üzerinden geçerek feribot ile Finlandiya’ya ulaşması bekleniyordu.

"KIZIMIN ÇIĞLIKLARIYLA UYANDIM"

Kaza anını anlatan bir yolcu, kaza anında ise yolcuların çoğunun uyuduğunu ifade ederek, “Günlerdir uyumuyoruz. Kaza anında uyuyakalmışım. Otobüs devrildiğinde kızımın çığlıkları ile uyandım. Gözlerimi açtığımda torunum yoktu. Kaza anında koltuktan düşüp koridordan şoförün yanına sürüklenmiş olduğunu gördük. Neyse ki yaralanmamıştı” dedi.

"GÖNÜLLÜLERDEN 2 ŞOFÖR KULLANDILAR"

Kaza yapan otobüsün Finlandiya şirketi Turun Ojemiyes Oy’e ait olduğu bildirilirken, otobüs şirketinin CEO’su Pasi Muurinen yaptığı açıklamada, “Silt 22 isimli yardım kuruluşu otobüsümüzü bizden kiraladı. Ukrayna’da savaştan kaçanlara yardım etmek istedik ve otobüsümüzü çok cüzi bir fiyata kiralık verdik. Bizden şoför istemediler. Gönüllülerden 2 şoför kulandılar. Otobüsün durumunu araştırıyoruz” dedi.

Kaza sırasında otobüsün hızlı gitmediği ve kazanın nedeninin araştırıldığı aktarıldı. Mülteciler için Finlandiya’dan yeni bir otobüs beklendiği, yaralıların da hastaneden döndükten sonra Finlandiya’ya hareketin başlayacağı bildirildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken açıklama: Rus güçleri her yönde durdurulduDikkat çeken açıklama: Rus güçleri her yönde durduruldu
Sağlık çalışanları protesto etti! Uzman çavuş hastaneden böyle taburcu olduSağlık çalışanları protesto etti! Uzman çavuş hastaneden böyle taburcu oldu
Sayıları gitgide artıyor! Rusya'ya karşı savaşmak için yola çıktılarSayıları gitgide artıyor! Rusya'ya karşı savaşmak için yola çıktılar
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla görüştü: Umudumuz biraz daha artmıştır

Bakan Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla görüştü: Umudumuz biraz daha artmıştır

Galatasaray-Barcelona maçı 11'leri belli oldu!

Galatasaray-Barcelona maçı 11'leri belli oldu!

Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı

Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı

Putin'e onlar da sırtını döndü!

Putin'e onlar da sırtını döndü!

Piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararı açıklandı!

Piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararı açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Akılları almıyor" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Akılları almıyor" diyerek açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.