Ukraynalı mültecilerin sayısı 3,5 milyonu geçti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalıların sayısının 3,5 milyonu geçtiğini, Ukraynalı mültecilerin 2 milyondan fazlasının da komşu Polonya'ya sığındığını açıkladı.

Alman Federal Polisi'nin verilerine göre Almanya'ya gelenlerin sayısı ise şimdiye kadar 232 bin 462'yi buldu. Ancak bu sayısının sadece trenle Almanya'ya gelenleri kapsadığına dikkat çeken Alman emniyeti, Ukraynalılardan vize istenmediğine dikkat çekerek Avrupa Birliği sınırlarında sabit kontrol olmadığı için karayoluyla gelenlerin kayıtlara geçmediğini vurguladı. Yetkililer bu nedenle Almanya'ya gelenlerin sayısının daha yüksek olabileceğini tahmin ediyor.

Avrupa Birliği'nde (AB) de Ukraynalı mültecilere yönelik alınması planlanan önlemler üzerinde duruluyor. Brüksel'de dün düzenlenen AB dışişleri ve savunma bakanları toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan kaçanların sayısının artacağına dikkat çeken Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Önümüzdeki haftalarda mülteci sayısının 8 ila 10 milyonu bulabileceğini hesaba katmak zorundayız" dedi.

"ARTIK TÜM AVRUPA'NIN SORUNU"

Savaşın ilk günlerde çok sayıda Ukraynalı'nın arabalarıyla başka bir Avrupa ülkesindeki akrabalarına gittiğini söyleyen Baerbock, saldırıların şiddetinin artmasıyla birlikte herhangi bir Avrupa ülkesinde kimsesi olmayan Ukraynalıların da kaçmaya başladığını kaydetti. Bunun artık tüm Avrupa'nın sorunu olduğunu söyleyen Baerbock, Avrupa'nın dış sınırlarındaki ülkelere gelen Ukraynalıların diğer Avrupa ülkelerine dağıtılması ve her ülkenin mülteci kabul etmesi gerektiğini dile getirdi.

Ukrayna'nın nüfusu Rusya'nın saldırısı öncesinde yaklaşık 44 milyondu. AB içişleri bakanları da önümüzdeki hafta Pazartesi günü savaş mültecilerinin durumunu görüşmek üzere Brüksel'de toplanacak.

TREN İSTASYONLARINDA "KORUMA ALANLARI" OLUŞTURULMALI

Alman polis sendikası GdP de Ukrayna'dan gelen savaş mültecileri için tren istasyonlarında koruma alanları oluşturulması talebinde bulundu. Tren istasyonlarında muhtemel suçluların genç kadınları ve çocukları hedef aldığı uyarısında bulunan sendika, Ukraynalı mültecilerin bu tür kişilerle karşılaşmasının önlenmesi gerektiğini kaydetti. GdB Başkanı Andreas Rosskopf, acilen koruma alanlarına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de mültecilerin insan kaçakçılığı ve cinsel suçlara karşı korunması amacıyla tren istasyonlarında polis varlığının artırıldığını açıklamıştı. Savaşın başlamasından bu yana Berlin'e gelen Ukraynalı kadınların erkekler tarafından taciz edildiklerine ilişkin iddialar gündemde. Alman Federal Polisi bu nedenle şüphelilerin tren istasyonlarına girişini engellemeye çalışıyor.



