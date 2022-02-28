Ukraynalı OnlyFans yıldızı, Rus işgali sırasında Kiev’den kaçış anlarını sosyal medyadan anlattı! “Yeraltında uyuyup...”

Gerçek adı Kristina olan OnlyFans fenomeni sosyal medyada Venus Blessing ismiyle biliniyor. 24 Şubat Perşembe günü Rusya’nın ülkelerine yönelik olarak başlattığı işgal sırasında evinde olduğunu dile Blessing, Rus askerlerinin başkentte ilerlediği sırada Blessing, evinden kaçmak zorunda kaldığını belirtti. Birkaç gün boyunca evinin yakınlarındaki yeraltı sığınağında uyuduğunu söyleyen Blessing, sınıra doğu kaçmaya başladığı günlerin cehennem gibi geçtiğini ifade etti.

“YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR”

67 bin OnlyFans takipçisi bulunan isim, hayranlarına sosyal medyadan yaptığı açıklamada yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Model, “Ülkemde savaşın üçüncü gününde ve Kiev’den küçük bir kasabaya kaçmayı başardım. Ancak bu sırada içerik üretimim için gerekli olan kostüm ve teknolojik aletleri alamadım. Tüm eşyalarımı ve evimi terk etmek zorunda kaldım. Bu yüzden yeni içerikleri ne zaman üretebileceğimi bilmiyorum. Bu süreçte yardımınıza ihityacım var” dedi.

Günlerde yeraltında uyuduklarını ve patlama sesleriyle birlikte onlarca insanın birbirine sarıldıklarını dile getiren Blessing, “Eğer dönebilirsem evim umarım olduğu gibi kalır. Gerçekten cehennemi anımsatan günler yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK GELDİ

OnlyFans hesabından çeşitli kostümlerle içerik üretimi yapan Blessing’e paylaşımından sonra destek yorumları yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü, “Kendine ve çevrendekilere dikkat et, lütfen güvende ol” yorumunda birleşti. Blessing’in ardından pek çok Ukraynalı sosyal medya içerik üretici hayranlarından destek beklediğini açıklamaya başladı.



