Ukraynalı OnlyFans yıldızı, Rus işgalindeki Kiev’deki durumu anlattı! “Panik atak geçiriyorum”

Sosyal medyada hesabında binlerce takipçisi bulunan ve OnlyFans için seksi fotoğraflarını satan Mizuki Tyan genellikle birbirinden değişik kostümler giyerek objektif karşısına geçiyor. Ukraynalı OblyFans modeli sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımla ülkesindeki durumu ve yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

HAYRANLARINDAN YARDIM İSTEDİ

24 Şubat 2022 günün sabah saatlerinde Rus askerlerinin Ukrayna’ya girişiyle başlayan savaş tüm dünyanın gündem maddesini oluşturmaya devam ediyor. Rus askerlerinin Kiev’deki ilerleyişi sırasında evinde olduğunu dile getiren OnlyFans modeli Tyan, yaşadığı zor günleri hesabından anlattı. Tyan, “Ülkemdeki durum nedeniyle bir süre içerik üretemeyeceğim. Günlerdir korku içinde yaşıyorum ve ne yapacağımı bilmiyorum. Kiev'de yaşıyorum ve sürekli bomba sesleri duyuyorum. Bu nedenle yardımınıza ihtiyacım var beni desteklemeyi unutmayın” ifadelerini kullandı.



