Ukraynalı sanatçılardan İstanbul'da sergi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'a konuk olan Ukraynalı ressamların İstanbul Artist Residency kapsamında yaptıkları eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Daha önce Akaretler 55 numaralı atölyede İstanbul'dan ilham alarak eserlerini üreten Serhiy Savchenko, Liliya Studnytska, Denys Struk, Yuriy Koval, Andriy Roik, Olga Zaremba ve Yuriy Savter, farklı tekniklerle çalıştı.

Söz konusu eserler, Akaretler 37-39 numarada 2 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Projenin küratörlüğünü ise aynı zamanda projenin kurucusu olan Ukraynalı sanatçı Polina Somochkina gerçekleştiriyor.

"İstanbul Artist Residency" ayrıca Türkiye'de Ukraynalı sanatçılarla başlattığı etkinliğe farklı ülkelerdeki sanatçıların da katılımını sağlayarak, hem yaşayabilecekleri hem de üretebilecekleri bir ortam sunmayı hedefliyor.

