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Ukraynalı şarkıcı Türkiye’ye sığındı

03.03.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat’ta başlattığı saldırı sonucu yüz binlerce kişi ülkesini terk etmek zorunda kaldı. 2016 Eurovision Şarkı Yarışması’nda birincilik kazanan Ukraynalı şarkıcı Jamala da saldırıların şiddetlenmesiyle 2 çocuğuyla birlikte Kiev'i terk ederek Türkiye'ye sığındı.

Ukraynalı şarkıcı Türkiye’ye sığındı

Şarkıcı Jamala, Ukrayna’da yaşadıklarını ve Türkiye’ye geliş sürecini VOA Türkçe’ye anlattı:

“24 Şubat’ta Rusya Ukrayna’ya saldırdı. Biz sabah saat 5’te bomba sesiyle uyandık ve 3 kez sığınaklara inmek zorunda kaldık. Akşama doğru da Kiev’i terk etmek zorunda kaldık. Kız kardeşimin arkadaşları Bulgaristan-Romanya sınırına gelip beni ve çocuklarımı arabayla aldılar, İstanbul’a getirdiler. Çok uzun bir yolculuktu.”

“BU BİR TERÖRDÜR”

Ukrayna’da büyük bir haksızlığa uğradıklarını düşündüğünü belirten Jamala, “Şu anda yaşananlara söyleyecek bir söz bulmakta zorlanıyorum. Çünkü bu bir terördür, işgaldir, savaştır. Bu olay tüm dünyaya bir uyarı olmalı. Çünkü herkes tehlikede” ifadelerini kullandı.

“EŞİM VATANI İÇİN UKRAYNA’DA KALDI”

Eşinin kendileriyle birlikte gelmeyerek Kiev’de kaldığını söyleyen sanatçı, bu nedenle endişeli olduğunu belirtti. Jamala, “Her gün eşimle konuşuyorum. Onun hakkında tabii ki endişeleniyorum. Eşim şu anda ülkemizi savunuyor. Çocukları ve kadınları ülke sınırından çıkarmak ve onlar için gerekli yardım malzemelerini sağlamaya çalışıyor” dedi.

Kiev’deki müzik ekibinde çalışan herkesin şu anda sığınaklarda yaşadığını ifade eden sanatçı, “Bunlar neden yaşanıyor, bu benim için açıklaması çok zor bir durum.” diye konuştu.

“TÜRK HAVA SAHASI DA RUSLAR'A KAPATILIRSA BİZİM İÇİN HARİKA OLUR”

Türkiye’ye yaptığı yardımlardan dolayı Ukrayna halkı adına teşekkür ettiğini aktaran şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:

”Türkiye Cumhuriyeti ve Türk insanı Ukrayna’ya yardım etmeye çalıştılar. Türkiye mültecilere yardım eden bir ülke olarak biliniyor. Suriyeli sığınmacılar buna örnek olarak gösterilebilir. Bu sebeple desteği için çok teşekkür ederim.”

Türkiye’nin savaş gemilerine Boğazları kapatmasının çok önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Ukraynalı şarkıcı, “Türk hava sahası da Ruslara kapatılırsa bizim için harika olur” dedi.

“SALDIRILARDA İNSANLAR ÖLÜYOR, BEN GÜVENDE OLSAM DA MUTLUYUM DİYEMEM”

Çocukların ve kadınların öldürüldüğü herhangi bir yerde hiç kimsenin güvende olamayacağını söyleyen sanatçı, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: “Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönmek istiyorum. Şu an kız kardeşimin evinde yaşıyorum ve çocuklarım gülüyorlar. Bu benim için gerçekten çok önemli. Ancak Ukrayna’da ölen çocukların fotoğraflarını görüyorum. Dün bir çocuk bakım evi bombalandı ve birçok çocuk öldü. İşte bu yüzden ben güvenli bir yerde olsam bile mutluyum diyemem.”

Ukraynalı sanatçı Jamala, 2016 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de 61.'si düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda, “1944” adlı şarkısıyla birinci olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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