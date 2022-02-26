HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukraynalı siviller pusuya düşürdükleri zırhlı araçtaki Rus askerlerini rehin aldı

Ukraynalı siviller pusuya düşürdükleri zırhlı araçtaki Rus askerlerini rehin aldı

26.02.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu üçüncü gününde devam ederken savaştan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Yeni ortaya çıkan görüntülerde Rus askerlerinin rehin alan Ukraynalı siviller askerlere işgale yönelik tepki gösterdi.

Ukraynalı siviller, Rus askerlerle karşı karşıya geldi. Yeni ortaya çıkan görüntülerde siviller tarafından pusuya düşürülen zırhlı araçtaki Rus askerlerinin rehin alındığı ortaya çıktı. Görüntülerde sivillerin Rus askerlerine operasyon nedeniyle tepki gösterdiği görüldü.

SİVİLLER DEVREYE GİRDİ

Rus ordusu başkent Kiev'i ele geçirmek için kara ve hava saldırılarına devam ederken Ukraynalı askerler karşı koymaya çalışıyor. Ukrayna ordusunun direnişinin ardından son olarak Ukraynalı siviller, şehirlerine girmek isteyen Rus askerleri engellemeyi başardı.

RUS ASKERLERİYLE SAVAŞMAYA BAŞLADILAR

Rus işgaline karşı direniş başlatan Ukraynalı siviller, Rus askerleriyle savaşmaya başladı. Siviller, Sumi kentinde Rus askeri aracını ateş altına aldılar.

HESAP SORDULAR

Ukraynalı siviller, rehin aldıkları Rus askerleri tanklardan indirdikten sonra işgal nedeniyle hesap sordu. Bu anlar da saniye saniye cep telefonlarına yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakıtı biten Rus askerine Ukraynalı askerden dikkat çeken sözlerYakıtı biten Rus askerine Ukraynalı askerden dikkat çeken sözler
Dünya gündemine bomba gibi düştü! "ABD Çin'le istihbarat bilgilerini paylaşıp yardım istedi, Çin azarlayıp bilgileri Rusya'ya verdi"Dünya gündemine bomba gibi düştü! "ABD Çin'le istihbarat bilgilerini paylaşıp yardım istedi, Çin azarlayıp bilgileri Rusya'ya verdi"
Zelenskiy'den Putin'e 'savaşı bitirecek' çağrıZelenskiy'den Putin'e 'savaşı bitirecek' çağrı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlk kez görevdeler! İşte NATO'nun 40 bin askerlik gücü

İlk kez görevdeler! İşte NATO'nun 40 bin askerlik gücü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonunda son durum

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonunda son durum

Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…

Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…

Rusya açıkça tehdit etmişti! İsveç ve Finlandiya'dan yanıt geldi

Rusya açıkça tehdit etmişti! İsveç ve Finlandiya'dan yanıt geldi

Halkbank kredi müjdesi verdi! Tam 35 milyar TL

Halkbank kredi müjdesi verdi! Tam 35 milyar TL

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun sözleri olay oldu! “Ateş etmeyi bilmiyorum...”

Ünlü futbolcunun sözleri olay oldu! “Ateş etmeyi bilmiyorum...”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Hastalıktan eser kalmayacak: Hemen yemeye başlayın!

Hastalıktan eser kalmayacak: Hemen yemeye başlayın!

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.