Ukraynalı siviller pusuya düşürdükleri zırhlı araçtaki Rus askerlerini rehin aldı

Ukraynalı siviller, Rus askerlerle karşı karşıya geldi. Yeni ortaya çıkan görüntülerde siviller tarafından pusuya düşürülen zırhlı araçtaki Rus askerlerinin rehin alındığı ortaya çıktı. Görüntülerde sivillerin Rus askerlerine operasyon nedeniyle tepki gösterdiği görüldü.

SİVİLLER DEVREYE GİRDİ

Rus ordusu başkent Kiev'i ele geçirmek için kara ve hava saldırılarına devam ederken Ukraynalı askerler karşı koymaya çalışıyor. Ukrayna ordusunun direnişinin ardından son olarak Ukraynalı siviller, şehirlerine girmek isteyen Rus askerleri engellemeyi başardı.

RUS ASKERLERİYLE SAVAŞMAYA BAŞLADILAR

Rus işgaline karşı direniş başlatan Ukraynalı siviller, Rus askerleriyle savaşmaya başladı. Siviller, Sumi kentinde Rus askeri aracını ateş altına aldılar.

HESAP SORDULAR

Ukraynalı siviller, rehin aldıkları Rus askerleri tanklardan indirdikten sonra işgal nedeniyle hesap sordu. Bu anlar da saniye saniye cep telefonlarına yansıdı.

