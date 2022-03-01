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Dünyaca ünlü sporculardan savaş kararı! Orduya katılıyorlar

01.03.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna halkı Rusya'nın işgaline karşı seferberlik halinde. Ülkenin önde gelen sporcuları da topraklarını savunmak adına Ukrayna ordusuna katılma kararı aldıklarını açıkladı.

Dünyaca ünlü sporculardan savaş kararı! Orduya katılıyorlar

Ukraynalı tenisçi Sergiy Stakhovsky ve boksör Vasiliy Lomachenko, Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'yı savunmak adına orduya katıldıklarını duyurdu.

Stakhovsky, donanmaya katılma kararının ardından "Silah kullanmasını biliyorum. Umarım silah kullanmak zorunda kalmam ama mecbur kalırsam kullanırım" açıklamasında bulundu.

Üç sıklette şampiyonluk sahibi Lomachenko Ukrayna ordusuna katılan bir başka Ukraynalı yıldız sporcu.

Ukrayna'nın ihtiyat kuvvetlerine katılan Lomachenko, kendi Facebook hesabından paylaşılan bir fotoğrafta asker üniforması içinde ve omzunda tüfekle görülüyor.

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Ağır sıklette şampiyonluğu elinde bulunduran Oleksandr Usyk'in de orduya katılacağı düşünülüyor.

Londra'dan Ukrayna'ya dönen 35 yaşındaki Usyk'e ait olduğu öne sürülen bir fotoğrafta bir silah tuttuğu görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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