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Ukraynalı tarım şirketi Mriya, Suudi Arabistan merkezli SALIC'e satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 17:59 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Tarım ve Hayvancılık Yatırım Şirketi (SALIC), Ukrayna'nın en büyük tarım şirketlerinden Mriya Agro Holding'i satın aldı

BERLİN (AA) - Suudi Arabistan Tarım ve Hayvancılık Yatırım Şirketi (SALIC), Ukrayna’nın en büyük tarım şirketlerinden Mriya Agro Holding'i satın aldı.

Mriya Agro Holding’den yapılan açıklamada, SALIC UK Ltd ile şirketin varlıklarının, kiralanan araziler dahil, satışı konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, satın almanın değeri hakkında bilgi verilmezken, yağlı tohumların üretiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden olan SALIC’ın, Ukrayna’da daha fazla yatırım yapacağı bildirildi.

Açıklamada, satın alma işleminin Ukrayna'daki yetkili kurumların onayından sonra gerçekleşeceği kaydedildi.

Mriya Agro Holding, 2014’te 1 milyar dolardan fazla borç yükümlülüğünü yerine getiremeyerek zor durumda kalmıştı. Şirketin borçları geçen ay yeniden yapılandırılmıştı.

Öte yandan, İsveçli ev ürünleri üreticisi IKEA da Ukrayna'da yatırım ortamının iyileştiğine işaret ederek, ülkedeki ilk mağazasını gelecek yıl açacağını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, IKEA ve SALIC'ın yatırımlarını, ülkede artan yabancı yatırımcı güveninin kanıtı olarak değerlendirdi.

Dünyada tarıma en elverişli toprak olarak bilinen "kara toprakların" yüzde 30'u Ukrayna’da bulunurken, Çin başta olmak üzere birçok ülke gıda güvenliğini kontrol altına almak için bu ülkeye yatırım yapıyor.

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Mriya Agro Holding SALIC satın alma tarım Ukrayna

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