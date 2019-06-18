Ukraynalı turist, babasını başını duvara vurarak öldürdü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki otelde tatil yapan ve şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Ukraynalı Maksym Darmenko (23), tartıştığı babası Yurii Darmenko'yu (80) başını duvara vurarak, öldürdü. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Darmenko, ifadesinde, "Babamı öldürmekten dolayı pişman değilim" dedi.

Ukrayna'dan tatil için Alanya'nın İncekum Mahallesi'ne gelen Yurii Darmenko ve oğlu Maksym Darmenko otele yerleşti. Baba- oğul, saat 01.00 sıralarında, iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartıştı. Bu sırada şizofreni tedavisi gördüğü sürülen Maksym Darmenko, babasını dövmeye başladı. Maksym Darmenko, babasının başını odanın duvarlarına vurdu. Kanlar içinde kalan Yurii Darmenko’nun yardım çığlığını duyan otel yetkileri, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatan Yurii Darmenko'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Maksym Darmenko ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

'BABAMI ŞEYTAN OLARAK GÖRDÜM'

Otel odasında babasını döverek, öldüren Maksym Darmenko, jandarma karakolunda tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde, "Babam ile devamlı problem yaşamaktaydık ve anlaşamıyorduk. Çıkan tartışmada babamı şeytan olarak gördüm ve içindeki şeytanı çıkarmak için kendisine yumruk vurarak yere düşürdüm. Babamı öldürmekten dolayı pişman değilim" dedi.

Maksym Darmenko, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yurii Darmenko'nun cansız bedeni ise savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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