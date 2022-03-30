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Ukraynalılar geri dönüyor! "Rus ordusu püskürtüldü"

30.03.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar yer yer azalmaya başladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmesinin devam ettiğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich de Rus ordusunun uzaklaştırılması üzerine halkın başkente geri dönmeye başladığını belirtti.

Ukraynalılar geri dönüyor! "Rus ordusu püskürtüldü"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 35. gününe girerken, Ukrayna topraklarındaki kimi bölgelerde gerilim düşmeye başladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada,Ukrayna ayrıca Rus ordusunun başkent Kiev yakınlarından püskürtülmeye başladığını açıkladı.

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"RUSYA GÖREVİNİ BAŞARAMADI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ordusunun başkent Kiev'i kuşatma görevini yerine getiremediği belirtilen açıklamada, Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmeye devam eden Rus ordusunun muhtemelen birliklerini ülkenin doğu yönünde yoğunlaştıracağı belirtildi.

Açıklamada, Donetsk yönünde saldırılarına devam eden Rus ordusunun, Kreminna ve Mariupol yerleşim bölgelerine hava ve füze saldırıları düzenlediği ve Stepnogorsk, Orihov ve Gülyaypole yerleşimlerinin yakınındaki Ukrayna Savunma Kuvvetleri birimlerinin mevzilerine topçu ateşi açtığı ifade edildi.

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Ayrıca, Rus ordusunun Karadeniz ve Azak bölgelerinin yanı sıra Volınsk, Polinsk, Siversk, Tavriçeskoye ve Slavyansk yerleşim birimlerini elinde tutmaya çalıştığı, Luhansk bölgesindeki Popasna, Rubijne yerleşimlerinin kontrolünü ve Mariupol şehrini de ele geçirmeye odaklandığı kaydedildi.

"ORDU PÜSKÜRTÜLDÜ"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Buça ve Irpin bölgelerinde Rus askerlerinin püskürtülmeye başlandığını, Rus ordusunun 50 kilometre daha uzaklaştırılmaları halinde bölgede tansiyonun ciddi manada düşeceğini belirtti.

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"KİEV'E DÖNÜŞLER BAŞLADI"

Rusların başkent Kiev’i tamamen terk etmediğini, sadece başkentin kuzey ve batı bölgelerinde tansiyonun düşmeye başladığını ifade eden Arestovich şu ifadeleri kullandı:

"Kiev bölgesine bağlı şehirlerde çatışmalar sürüyor. Hem onlardan hem de bizden kayıplar veriliyor. O bölgelerde askeri başarı sağlandı diyemeyiz. Söylendiği gibi yüzde 70 oranında başarılı olduğumuz gerçek dışı. Nisan sonuna doğru eğer düşman birliklerini bölgeden 50 kilometre uzaklaştırabilirsek evlerinden ayrılanlar geri dönebilir. Ayrıca Kiev’e geri dönüşler de başladı."

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(AA-İHA)

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Kiev
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