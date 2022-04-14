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Ukraynalılar mayınlar nedeniyle köyleri geri dönemiyor! Rusya geride ölümcül tuzaklar bıraktı

14.04.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ordusunun başkent Kiev bölgesinde yeniden kontrol sağladığı bazı köylerde devam eden mayın tarama çalışmaların sürmesi nedeniyle, Ukraynalılar köylerine giremiyor. Yetkililer, Rus birliklerin bölgeden çekilmesinden sonra köyde çok fazla mayın ve patlamamış mermi kaldığını belirtiyor.

Ukraynalılar mayınlar nedeniyle köyleri geri dönemiyor! Rusya geride ölümcül tuzaklar bıraktı

Ukraynalı askeri yetkililer, Kiev'e yakın ağır hava saldırılarının yaşandığı Gostomel şehrinden 5 kilometre uzaklıkta yer alan Moshun köyünde mayın tarama çalışmaları sürdürüyor.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Hava saldırıları sırasında ağır hasar gören köyden tahliye edilen insanlar, geri dönmeye çalışsa da köy girişinde beklemek zorunda kalıyor. Siviller köylerine dönmeye çalışırken, yetkililerin sivilleri köye almaması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

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"ÇOK FAZLA PATLAYICI MADDE VARMIŞ"

Soyadını belirtmek istemeyen yaşlı köy sakini Aleksander, yaptığı açıklamada, birkaç saat bekledikten sonra köye giremeyince geçici olarak kaldığı bölgeye geri dönmeye karar verdiğini belirtti.

Aleksander, "Köye girmeye çalıştık ama bırakmıyorlar. Çok fazla patlayıcı madde varmış. 45 gün köyde değiliz, orada mayın temizleme çalışmaları sürüyor. Yarın girebileceğimize söz verdiler." dedi.

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Köy sakini Aleksander Murhal ise savaşın ilk günlerinden beri Rus hava saldırılarının sürdüğünü ve 10 Mart'ta köyden ayrıldıklarını belirterek, "Şimdiye kadar köye giremiyoruz. Bizi bırakmıyorlar." diye konuştu.

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"BİNALARIN YÜZDE 80'İ BOMBALANDI"

Murhal, köyde yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığını ve altyapının harabeye döndüğünü vurgulayarak, "Köyde binaların yüzde 80'ı bombalandı." ifadesini kullandı.

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Saldırılar sırasında sivillerin öldürüldüğüne dikkat çeken Murhal, köye girip cesetleri defnetmek istediklerini söyledi.

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Kuyrukta bekleyen 36 yaşındaki kadın Tatiana Rebechuk, savaşın başlandığında evde çocuklarıyla beraber olduklarını kaydederek, "Biz ilk günlerde çıkamadık, yerimizde kaldık ve sığınaktaydık. Orada da korkunçtu." sözlerine ekledi.

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Rebechuk, 6 Mart'ta köyden ailece akrabalara gittiklerini ve mayınların temizlenmesinden sonra evlerine dönmek istediklerini söyledi.

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Köye girmek için oğullarıyla beraber arabasında bekleyen Sergey Marganos, köye girebilmesi için 400 kilometre uzaklıktan geldiklerini ve gerekirse arabada geceyi geçireceklerini aktardı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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