“Ukraynalılar oligarkların mülklerine yerleştirilsin”

İngiltere İskan Bakanı Michael Gove geçen hafta sonunda, “Yaptırım listesindeki Rus oligarklarına ait mülklerin Ukraynalı mültecilere açılması için” çalıştıklarını söyledi.

Gove, BBC televizyonunun yayınında, yaptırım uygulanan oligarkların evlerinin kullanılıp kullanılamayacağı sorulduğunda, "Yaptırım uygulanan bireylerin evlerini ve mülklerini, insani ve diğer amaçlar için yaptırıma tabi tutuldukları sürece, Ukraynalı mültecileri barındırmak için kullanmamıza izin verecek bir seçeneği araştırmak istiyorum" dedi.

“PROJE TARTIŞMA YARATTI”

Gove’un Kabine toplantısı sırasında da ortaya sürdüğü bu fikre, Başbakan Boris Jonson’ın da “sıcak baktığı“ bildirilmişti. Fikrin, eleştirilere rağmen 15 gündür Ukrayna’yla ilgili kurulan hükümetin alt komisyonunda tekrar tekrar gündeme geldiği ve değerlendirildiği ortaya çıktı.

Steve Barclay’in başkanlığını yaptığı komisyonun başlıca görevi, Ukraynalı sığınmacılarla ilgili her tür fikri incelemek. Projenin fikir babası Micheal Gove, toplantılarda bu uygulamanın sembolik etkisinin gücüne vurgu yaparken, komisyondaki Dışişleri ve Maliye bakanlığı temsilcilerinin çekincelerini dile getirdiği kaydedildi. Bakanlık yetkililerinin, “böyle bir uygulama ancak muz cumhuriyetinde olur” tepkisi gösterdiği öne sürüldü.

ABRAMOVİÇ’İN 70 MÜLKÜ 500 MİLYON STERLİN

Bu oligarklardan en tanınmışı Roman Abramoviç. Diğer oligarklarınki gibi Abramoviç’in de İngiltere’de 500 milyon sterlin değerindeki 70 gayrimenkulü, oda sayıları ve piyasa değerleriyle medyada gözler önüne serildi.

Abramoviç’in Londra’da 150 milyon sterlin değeriyle en büyük malikanesinde 15 yatak odası olduğu belirtiliyor.

Alüminyum kralı, madenci Oleg Deripaska’nın Surrey’deki 7 yatak odalı malikanesi daha geçen hafta 18 milyon sterline satışa sunulmuştu. El konma işlemi sonrası, emlakçı ilanı kaldırıldı.

“LONDRA’NIN KIZIL MEYDANI”

Birçok oligarkın mülk edinmesi nedeniyle “Londra’nın Kızıl Meydanı” olarak da anılan Belgrave Meydanı’nda Deripeska’nın 6 katlı bir mülkü gençlerce işgal edildi. Gençler, Ruslar’ın İngiltere’deki işlerini yapan İngiliz elitlerine, “Sıra size de gelecek” dedi.

Deripeska’nın bu mülkü 50 milyon sterlin değerinde ama tapusu, vergi cenneti olarak da adlandırılan İngiliz Virgin Adaları’nda kayıtlı bir şirkette.

ABD Maliye Bakanlığı’nda da kayıtlı mülklerden bazıları Rus SMP bankasının ortaklarından Boris Rotenberg’a ait. Tapusu Kıbrıs’daki bir ‘’offshore’’ şirketi üzerinde görünen Londra’daki malikanenin piyasa değeri 8 milyon sterlin.

Alişer Osmanov adlı bir diğer oligarkın 16’ncı yüzyıldan kalma tarihi bir sarayı ve 4,5 hektar arazi üzerinde 48 milyon sterlinlik bir malikanesi daha olduğu kaydediliyor.

Putin’in yakınındaki isimlerden Eski Başbakan Vekili İgor Şuvalov’un Thames nehri manzaralı dairesinin değeri ise 11,5 milyon sterlin.

İNGİLİZLER UKRAYNALILAR’A EVİNİ AÇIYOR

Oligarkların mülklerinin geleceği tartışılırken İngiliz halkı, hükümet düzenlemesi doğrultusunda Ukraynalı sığınmacılara evlerindeki boş odalarını sunmak için sıraya girdi. Maliye Bakanlığı, evini Ukraynalılar’a açanlara ayda 350 sterlin nakit yardım yapacak.

