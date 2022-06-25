Ukraynalılar Severodonetsk'ten Çekilmeye Başlıyor

Luhansk Bölge Valisi Serhiy Hayday, Ukrayna askerlerinin haftalardır süren ağır bombardıman ve sokak çatışmalarından sonra Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk kentinden çekilmeye başlayacaklarını açıkladı. Rusya'nın saldırıları, Ukraynalı askerlerin kuşatma altında esir düşebilecekleri endişesine yol açmıştı.

Ukraynalı yetkililer, Rus askerlerinin, Severodonetsk'in karşısında, Siverskyi Donets nehrinin diğer yakasında bulunan Lisiçansk'ın güneyindeki bir kasabayı tamamen ele geçirdiğini bildirdi. Moskova, bölgede 2 bin kadar Ukraynalı askerin kuşatma altına alındığını iddia etti.

Rus askerlerinin kaydettiği ilerleme, Luhansk bölgesinin tamamının Rusya kontroluna geçmesine bir adım daha yaklaştığının işaretini veriyor. Lisiçansk'ın bu cephenin ön safı haline gelmesi bekleniyor.

Ukrayna kuvvetleri, haftalardır Severodonetsk'te Rus saldırılarına karşı direniyor, Batı'dan tedarik edilecek ağır silahların ellerine ulaşması için zaman kazanmaya çalışıyordu.

Luhansk Valisi Serhiy Hayday, Severodonetsk'teki askerlerin geri çekilmek zorunda kalacağını, yeni mevzilere ilerlemeleri için emir aldıklarını açıklamıştı.

Hayday, Ukrayna televizyonunda yaptığı açıklamada, "Aylardır enkaza dönen mevzilerde sırf orada kalmış olmak için bulunmak mantıklı değil" dedi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in binlerce Rus askerinin sınırı geçerek Ukrayna'yı işgal etme emrini vermesiyle başlayan savaş, bugün dördüncü ayını doldurdu.

"Savunacak bir yer kalmadı"

Savaşın en ağır çatışmalarından bazıları, Rusya'nın ağır adımlarla ilerlediği ve son bir aydır yoğun sokak savaşının verildiği Severodonetsk'te yaşandı.

Kievli askeri uzman Oleksander Musiyenko, "Kuvvetlerimizin taktiksel olarak geri çekilmesi gerekti çünkü savunacak bir yer kalmadı. Savunacak bir şehir kalmadı. Kuvvetlerimizin kuşatılmasına izin veremezdik" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Lisiçansk'ı kuşatmaya çalıştığını ve tüm kontrolü sağlamak için Severodonetsk'te saldırıları yoğunlaştırdığını bildirdi. Ancak Bakanlık Sözcüsü Oleksandr Motuzianik, Luhansk Valisi Hayday'ın askerlerin çekilmesiyle ilgili sözlerine ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Lisiçansk'ın 10 kilometre güneyindeki Hirske kasabasının belediye başkanı Oleksiy Babçenko, Rus askerlerinin bugün kasabayı tamamen ele geçirdiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Hirske'de 80 yabancı savaşçı ve 2 bin Ukrayna askerinin kuşatıldığını kaydetti.

Reuters haber ajansı bu iddiayı bağımsız kaynaklardan doğrulatamadı. Hirske yerel idaresi de kuşatmayla ilgili yorum talebini reddetti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, bugünkü açıklamasında, Rusya'nın Lisiçansk, Severodonetsk ve civar kasabalardan tank ve toplarla saldırdığını ve hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Bu haberler de bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Donbas bölgesindeki olası toprak kayıpları ile ilgili bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, İtalya Corriere della Sera gazetesine, "Putin, Donbas'ı 9 Mayıs'ta işgal etmek istedi. Bugün 24 Haziran ve hala savaşıyoruz. Birkaç muharebeden geri çekilmek savaşın kaybedildiği anlamına gelmez" dedi.

Uzmanlar, Rus kuvvetlerinin ağır kayıplar verdiğini ve liderlik, moral ve ikmal sorunlarıyla karşılaştıklarını söylüyor. Ancak Rus askerleri yine de Ukrayna direnişini kırmaya ve ülkenin doğu ve güneyinde kazanımlar elde etmeye devam ediyor.

Rusya'nın Donbas bölgesini Rusya yanlısı ayrılıkçılar aracılığıyla kontrolu altına alması, 2014 yılında ilhal ettiği Kırım Yarımadası'yla kesintisiz bağlantı kurması anlamına geliyor.

