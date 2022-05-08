HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ukraynalılar’ın Amerika’ya Ulaşma Çabası

Ukraynalılar’ın Amerika’ya Ulaşma Çabası

08.05.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce Ukraynalı ülkelerindeki savaştan kaçarak Meksika’nın Amerika sınırında bulunan Tijuana kentine gitti. Amaçları buradan Amerika’ya giriş yapabilmek.VOA, Tijiuana’ya giderek bu kişilerin hikayelerini yakından dinledi

Ukraynalılar’ın Amerika’ya Ulaşma Çabası

Binlerce Ukraynalı ülkelerindeki savaştan kaçarak Meksika’nın Amerika sınırında bulunan Tijuana kentine gitti. Amaçları buradan Amerika’ya giriş yapabilmek.VOA, Tijiuana’ya giderek bu kişilerin hikayelerini yakından dinledi.

Ukraynalı Olga Smirnova, “Tekrar tekrar başka yere gitmek zorunda kaldık ve bu nedenle bu kadar uzağa gitmek istedik. Çünkü bu üçüncü oldu” sözleriyle Meksika’ya geliş nedenlerini özetliyor.

36 yaşındaki Olga Smirnova Ukrayna’daki çatışmalar nedeniyle üç kez yaşadığı yeri terk etti.

2014 yılında Donbas’taki savaş nedeniyle Luhansk’taki evini terk ederek Kiev’e yerleşti. 24 Şubat’ta Rus işgalinin başlamasıyla kocası ve 6 yaşındaki kızıyla Çek Cumhuriyeti’ne sığındı.

Şimdi ise Meksika’da, sınırdaki Tijuana kentinde, ailesiyle birlikte Amerika’ya giriş yapmayı bekliyor.

Smirnova Amerika’nın kabul etmeyi planladığı Ukraynalı sayısına atıfta bulunuyor ve “100 bin kişiden biri olabilirim” diyor.

Biden yönetimi Amerika’ya 100 bine kadar Ukraynalı sığınmacı kabul etme sözü vermiş durumda.

10 binden fazla Ukraynalı da Amerika’ya geçebilmek için Tijuana’ya geldi.

Birçoğu San Ysidro girişi yakınında kamp kurdu.

Tijuana Göçmen Dairesi’nden Enrique Lucero, “Avrupa’dan turist gibi geliyorlar, Cancun ve Mexico City havaalanları üzerinden. Amerika’ya giriş yaptıklarında mülteci olacaklar” diyor.

Amerika’ya giriş yapmak için bekleyen Ukraynalılar burada hoş karşılandıklarını belirtiyor.

Ukraynalı mülteci Anastasia Matrosula, “Varşova’dan Cancun’a bir uçağa bindik, sonra bir otelde kaldık ve Cancun’dan Tijuana’ya uçtuk. Bu müthiş insanların bize yardım ettiği, gıda ve barınak sağladığı gönüllü merkezine geldik ve kendimizi güvende hissediyoruz” diyor.

37 yaşındaki Anastasia Matrosula yaşadığı Mykolaiv’den oğulları Denis ve Dima’yla birlikte ayrılmış.

Yaklaşık bir ay sonra, 4 Nisan’da Amerika’ya giriş yapabilmişler fakat geride kalanlar için üzgün.

Matrosula, “İnsanların oradan çıkamadığını görmek gerçekten kalbimi kırıyor. Ve bazen dünyaya Ukrayna’yı, çocukları kurtarın diye haykırmak istiyorum” diyor.

Tıpkı Anastasia gibi Olga Smirnova da geride kalanlar için endişeli.

Smirnova, “Anne-babam Kiev’de, Buça, İrpin yakınlarında” diyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 5 milyondan fazla Ukraynalı savaş nedeniyle ülkelerini terk etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören polisi aradı! Ormanlık alanda bulunduGören polisi aradı! Ormanlık alanda bulundu
İnce'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken sözlerİnce'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken sözler
Özdağ'dan Bahçeli'ye "Meşrebi bulanık" yanıtıÖzdağ'dan Bahçeli'ye "Meşrebi bulanık" yanıtı
Anahtar Kelimeler:
Amerika Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu gol uzun yıllar hafızalardan çıkmaz!

Bu gol uzun yıllar hafızalardan çıkmaz!

Plakayı gören polis, otomobili durdurdu!

Plakayı gören polis, otomobili durdurdu!

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

Rusya'ya bir şok daha! Petrol ithalatını tamamen kesecekler

Rusya'ya bir şok daha! Petrol ithalatını tamamen kesecekler

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

İğrenç olay! Telefonundaki fotoğraflar ele verdi

İğrenç olay! Telefonundaki fotoğraflar ele verdi

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.