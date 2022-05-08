Ukraynalılar’ın Amerika’ya Ulaşma Çabası

Binlerce Ukraynalı ülkelerindeki savaştan kaçarak Meksika’nın Amerika sınırında bulunan Tijuana kentine gitti. Amaçları buradan Amerika’ya giriş yapabilmek.VOA, Tijiuana’ya giderek bu kişilerin hikayelerini yakından dinledi.

Ukraynalı Olga Smirnova, “Tekrar tekrar başka yere gitmek zorunda kaldık ve bu nedenle bu kadar uzağa gitmek istedik. Çünkü bu üçüncü oldu” sözleriyle Meksika’ya geliş nedenlerini özetliyor.

36 yaşındaki Olga Smirnova Ukrayna’daki çatışmalar nedeniyle üç kez yaşadığı yeri terk etti.

2014 yılında Donbas’taki savaş nedeniyle Luhansk’taki evini terk ederek Kiev’e yerleşti. 24 Şubat’ta Rus işgalinin başlamasıyla kocası ve 6 yaşındaki kızıyla Çek Cumhuriyeti’ne sığındı.

Şimdi ise Meksika’da, sınırdaki Tijuana kentinde, ailesiyle birlikte Amerika’ya giriş yapmayı bekliyor.

Smirnova Amerika’nın kabul etmeyi planladığı Ukraynalı sayısına atıfta bulunuyor ve “100 bin kişiden biri olabilirim” diyor.

Biden yönetimi Amerika’ya 100 bine kadar Ukraynalı sığınmacı kabul etme sözü vermiş durumda.

10 binden fazla Ukraynalı da Amerika’ya geçebilmek için Tijuana’ya geldi.

Birçoğu San Ysidro girişi yakınında kamp kurdu.

Tijuana Göçmen Dairesi’nden Enrique Lucero, “Avrupa’dan turist gibi geliyorlar, Cancun ve Mexico City havaalanları üzerinden. Amerika’ya giriş yaptıklarında mülteci olacaklar” diyor.

Amerika’ya giriş yapmak için bekleyen Ukraynalılar burada hoş karşılandıklarını belirtiyor.

Ukraynalı mülteci Anastasia Matrosula, “Varşova’dan Cancun’a bir uçağa bindik, sonra bir otelde kaldık ve Cancun’dan Tijuana’ya uçtuk. Bu müthiş insanların bize yardım ettiği, gıda ve barınak sağladığı gönüllü merkezine geldik ve kendimizi güvende hissediyoruz” diyor.

37 yaşındaki Anastasia Matrosula yaşadığı Mykolaiv’den oğulları Denis ve Dima’yla birlikte ayrılmış.

Yaklaşık bir ay sonra, 4 Nisan’da Amerika’ya giriş yapabilmişler fakat geride kalanlar için üzgün.

Matrosula, “İnsanların oradan çıkamadığını görmek gerçekten kalbimi kırıyor. Ve bazen dünyaya Ukrayna’yı, çocukları kurtarın diye haykırmak istiyorum” diyor.

Tıpkı Anastasia gibi Olga Smirnova da geride kalanlar için endişeli.

Smirnova, “Anne-babam Kiev’de, Buça, İrpin yakınlarında” diyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 5 milyondan fazla Ukraynalı savaş nedeniyle ülkelerini terk etti.

