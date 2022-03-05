Ukraynalılar’ın Ankara’da Rusya Protestoları Sürüyor

Ukrayna vatandaşları ile Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği mensupları, Ulus’taki Atatürk Heykeli önünde buluşarak, Rusya'nın ülkelerine yönelik işgalini protesto etti.

Türkiye’de yaşayan Ukrayna vatandaşları ile Kırım Türkleri, Türk halkıyla dayanışma amacıyla yeniden Ankara’dan seslenmek istediklerini vurguladı. Ukraynalılar Derneği Başkanı Yuliya Biletska, “Rusya, tarih dolu, kültür dolu ülkemizi şehirlerimizi bombalayıp yok etmeye çalışıyor. Ama bu, insan hayatı kadar önemli değil. Biz şehirleri yeniden inşa edeceğiz. Önemli olan bu kana susamış savaş makinesinin sivil halkı hedef almasıdır. Katil Putin, insan hayatını hiçe sayıyor. Yüzlerce kişi Rusya’nın saldırısında hayatını kaybetti. Onların arasında onlarca çocuk da var. Onların arasında anne-babalar da var. Geride yüzlerce öksüz yetim çocuk bırakarak bu hayattan gittiler. Bu Ukrayna halkına karşı açık bir soykırımdır” tepkisini dile getirdi.

‘’Özne Rusya, ABD değil Ukrayna’’

Kırım Türkleri Kültür Ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin de, ”Bütün dünya Batı’nın, Amerika’nın, BM’nin hatalarını konuşuyor . Özne Amerika, Batı, BM. Rusya şunu yaptı bunu yaptı. Haklı haksız. Özne Rusya. Halbuki özne olan Ukrayna. Ukrayna bir nesne değil. Öldürülen insanlar, çocuklar, bombalanan binalar, şehirler, okullar, kreşler, AVMler. Bu yanlıştan kurtulması lazım dünyanın ve Ukrayna’ya kayıtsız şartsız destek vermesi lazım. Konuşmaların sonunda ama şöyle oldu böyle oldu değil. Saldırgan hiçbir zaman aklanmamalı ve yahut da bir soru işareti bırakılmamalı. Ukrayna şahsında Kırımlılar’a, tüm dünyaya bir saldırı var, insanlık bunu anlamalı” diye konuştu.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ise, buradaki açıklamasında, “Bu korkunç savaş zamanında gerçek dostun sesi çok değerlidir. Ve kayıtsız olmadığınızı Ukrayna’daki pek çok insan hissediyor. Savaş başladığından beri büyükelçilik artık büyükelçilik olarak çalışmayı bıraktı çünkü insani yardım topluyoruz. Türkiye’den hissettiğimiz desteği hiçbir ülkeden hissetmedik. Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı’na ve Türk halkına en samimi şükranlarımı iletiyorum. Biz barışçıl insanlarız ve müzakereye açığız ama özgürlüğümüzün ve haklarımızın kısıtlanmasını asla kabul etmeyeceğiz. Ukrayna’nın Kırım’ı, Ukrayna’nın doğusundaki topraklar da dahil olmak üzere tüm topraklarımız kurtarılmalı” dedi.

VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı Türkiye’de yaşadığını ama adını paylaşmak istemediğini kaydeden Ukraynalı kadın, “Savaş çok kötü, benim babam Ukrayna’da, annem Melitopol’da yaşıyor. Melitopol’dan çıkamazsınız, hep Ruslar var. ‘Çıkmazsanız biz size bomba atarız’ diyorlar. Herkes korkuyor. Ruslar oraya misafir gibi geldi halen oturuyor orada. İşte böyle propaganda yapıyorlar. Çok kötü” sözleriyle ailesiyle ilgili kaygılarını paylaştı.

Kırım Tatar Derneği Etimesgut Şube Başkanı Ergin Batur da, “Bu olay bugünün olayı değil 150 yıldan beri süren bir olay. Kırım Harbi’nden beri devam eden bir olay. Rusya, Rus yöneticiler bir türlü ırk katliamından vazgeçmediler. Bu artık ne şekilde durur bilmiyorum. Hiçbir şekilde tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Bizim özgürlük ve demokrasi anlayışımız değişmedi, değişmeyecek de. Unutulmamalı ki insanlık bitmedikçe bu soykırımı gerçekleştiren faşist, komünist ne denilirse söylensin artık belli ki kapitalizm yönetiyor. Para için, enerji için insanlar yok edilmemeli. Katil Putin şu an itibarıyla sana sesleniyorum, lütfen dur, lütfen, durmayı bilmiyor isen biz dünya olarak sizi durdurmayı biliriz” ifadeleriyle Rusya’ya tepkisini dile getirdi.

Ukraynalı eşi nedeniyle protestoya katıldığını belirten Emre Kunduroğlu da, “Öncelikle yanı başımızda yaşanan bu insanlık dramını sadece orada sınırlı kalmayacağına inanıyoruz. Bu süreç uzarsa daha fazla yayılacak hatta ülkemizi bile tehlikeye ve riske sokacak durumların inanacağına inanıyorum. Dünkü nükleer santrale yapılan saldırı bütün dünyayı tedirgin etmiştir. Ben bir baba olarak bu durumdan çok endişeleniyorum. Geceleri panik ataklara uğruyorum. Eşim Ukraynalı. Eşim de burada. Beraber savaşa hayır mitingine katıldık. Umarım bir an önce barış tekrar geri gelecek” dedi.

