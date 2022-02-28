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Ukraynalılar’ın Sınır Bölgelerinde Bekleyişi Devam Ediyor

28.02.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna’dan ayrılanların sayısı 400 bini geçerken, sınır bölgelerinde uzun kuyruklar oluştu. Avrupa Birliği yetkilileri söz konusu işgalin 7 milyon kişiyi yerlerinden edebileceğine dikkat çekiyor

Ukraynalılar’ın Sınır Bölgelerinde Bekleyişi Devam Ediyor

Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna’dan ayrılanların sayısı 400 bini geçerken, sınır bölgelerinde uzun kuyruklar oluştu.

Zorunlu askerlik yaşındaki Ukraynalı erkekler ülkelerinde kalırken, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce kişi Ukrayna’dan çıkmak için Polonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya sınırına akın etti.

Polonya’daki Medika sınır bölgesi dahil birçok noktada mülteciler başka ülkelere geçebilmek için 24 saatten fazla sürebilen bir bekleyiş içinde.

Medika’da, Ukrayna’dan çıkmaya çalışanların oluşturduğu kuyrukların kilometrelerce uzunlukta bir alana yayıldığına vurgu yapan Polonya Genelkurmay Başkanı Michal Dworczik’in açıklamalarına göre bölgede takviye güvenlik güçleri görevlendirildi. Dworczik, şu an faaliyette olan sınır bölgelerinde çeyrek milyondan fazla insanın beklediğini söyledi.

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada da, Ukrayna sınır güvenlik görevlilerinin, kar yağışının da başladığı sınır bölgelerinde bekleme süresinin azaltılması için kadın ve çocuklarla ilgili güvenlik soruşturması sürecini kısalttığı belirtildi.

Rusya’nın geçen hafta kuşattığı Ukrayna’dan şu ana kadar 300 binden fazla kişinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine giriş yaptığı belirtiliyor.

Rusya’ya karşı yaptırımları devreye sokan AB, savaştan kaçan Ukraynalılar’a AB ülkelerinde 3 yıla kadar yaşama ve çalışma hakkı tanıma hazırlığında. Avrupa Birliği yetkilileri söz konusu işgalin 7 milyon kişiyi yerlerinden edebileceğine dikkat çekiyor.

Yaklaşık 1 milyon Ukraynalı’nın yaşadığı Polonya’da birçok kişi Ukrayna’dan gelen aile üyelerine kapılarını açtı. Polonyalı yetkililer, 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’dan Polonya’ya 281 binden fazla kişinin giriş yaptığını belirtiyor. Bunların yaklaşık 100 bini Pazar günü ülkeye giriş yaptı.

Medika’ya gelenlerin götürüldüğü Przemisl’deki yardım merkezlerine ulaştırılan bağışların depolama kapasitesinin üzerine çıktığı belirtilirken, mültecilerin ulaştığı çeşitli Avrupa kentlerinde de yardım amacıyla geçici çadır kentler kuruldu.

Romanya’ya giriş yaşan 70 binden fazla Ukraynalı’nın diğer AB ülkelerine gitmek üzere Romanya’dan ayrıldığı belirtiliyor.

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Ukrayna
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