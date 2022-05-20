Ukrayna'nın AB üyeliğine reform koşulu

ABD de Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketini onayladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya saldırıları nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasına yönelik AB'nin sağlayacağı maddi yardımların, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) giriş sürecindeki reformlarla bağlantılandırılabileceğini söyledi.

Perşembe akşamı ZDF televizyonunda katıldığı bir haber programında konuşan von der Leyen, "Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasını nasıl olsa biz de birlikte finanse edeceğiz" dedi.

Bu durumda, yatırımlara "Evet" derken, yolsuzlukla mücadele ve hukuk devleti ilkeleri gibi reformların da bu bağlamda değerlendirilmesini mantıklı bulduğunu dile getiren von der Leyen, "Ukrayna da bunu istiyor, bu sabah Devlet Başkanı Zelenski ile tekrar görüştüm" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın her ne pahasına olursa olsun AB'ye katılmak istediğini vurgulayan von der Leyen, "Bu nedenle önümüzdeki katılım süreci için çok fazla motivasyon var" dedi.

Daha önce AB'ye katılım başvurusunda bulunan Kiev yönetimi bunun bir an önce gerçekleşmesini istiyor.

Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz sürecin hızlandırılmasına sıcak bakmıyor. AB'ye katılım genellikle başvuru tarihinden itibaren birkaç yıl sürüyor.

Von der Leyen Ukrayna'nın AB'ye üyeliğinin önümüzdeki süreçteki gelişmelere bağlı olduğunu belirterek, "Savaşın sonunda, bizim de destek vereceğimiz yeniden yapılanmayı nasıl gerçekleştirceği, reformları nasıl uygulayacağı, oligarklardan nasıl kurtulacağı, gerekli ekonomik reformları nasıl yapacağı Ukrayna'nın kendisine bağlı" diye konuştu.

ABD'DEN 40 MİLYAR DOLARLIK YARDIMA ONAY

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi, Ukrayna'ya 40 milyar dolar (38 milyar euro) tutarında yeni bir yardım paketini daha onayladı. Temsilciler Meclisi'nden sonra Senato da Perşembe günü Ukrayna'ya yönelik yardım paketine onay verdi. Paket Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için öngörülen 6 milyar dolar tutarında zırhlı araç ve hava savunma sistemlerini de içeriyor.

Ukrayna'ya yardım paketi 86'ya karşı 11 oyla büyük bir farkla kabul edildi. Başkan Joe Biden'in ilgili yasa metnini imzalaması gerekiyor.

ABD Kongresi, Mart ayı ortasında da Ukrayna'ya 14 milyar dolar tahsis etmişti. Nisan ayı sonunda ise Başkan Biden, Kongre'den 33 milyar dolarlık ek yardıma onay vermesini talep etmiş, ancak parlamenterler bunun ötesine geçerek yeni yardımı 40 milyar dolara çıkarmıştı.

ABD'de Ukrayna'ya partiler üstü bir destek söz konusu.

dpa,AFP / TY,ET

