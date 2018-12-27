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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.12.2018 17:02 | Son Güncelleme

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ile görüştü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ile bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Yılmaz, Sybiha ve beraberindekileri TBMM'de görmenin mutluluğunu yaşadığını, Karadeniz'in birbirine bağladığı iki ülke arasındaki ilişkiyi her alanda geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Bu yılın ilk 10 ayında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3,5 milyar doların üzerinde olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Halklar arasındaki dostluk köprüsü gittikçe gelişmektedir. Daha çok yapmamız gerekenler var. Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkinin en somut örneği ise pasaport olmadan kimlik belgesi ile ziyaretlerin yapılıyor olmasının söylenmesi herhalde çok şeyi ifade eder diye düşünüyorum. Uluslararası platformlarda Ukrayna'nın haklı davalarının savunucusuyuz. Kırım'ın ilhakını tanımadığımızı her platformda ifade ediyoruz. Kırım sorununun Ukrayna'nın toprak bütünlüğü içerisinde çözümlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kerç Boğazı'ndaki son ortaya çıkan sıkıntının da diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız G20 Zirvesi'nde bu konudaki talebi Sayın Putin'e iletmiştir. Karadeniz'in bir barış denizi, bir istikrar havzası olmasını istiyoruz. Uluslararası toplantılarda da Kırım konusunda Türkiye'nin görüşlerini dile getiriyoruz."

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ise TBMM'de bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Son yıllarda iki ülke arasındaki iş birliğinin somut projelerle doldurulduğunu, kazan kazan formülü çerçevesinde güzel temellerin atıldığını ifade eden Sybiha, "Kesinlikle Ukrayna ve Türkiye birbirini tamamlayan iki ülkedir. Bunun yanı sıra ilişkilerimiz rekabete dayalı değil, karşılıklı yarara dayanmaktadır. İki ülke arasında ortak etkileşimden bizim vatandaşlarımız da avantajları hissetmektedir. Ukrayna'da Türkiye ve vatandaşları için yok kelimesi yoktur." diye konuştu.

Sybiha, Kerç Boğazı'nda yaşanan sıkıntının çözümü noktasında Türkiye'nin desteğini bildiklerini, yaşananların son bulması için yapılacak girişimlerin kendilerini memnun edeceğini kaydetti.

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