Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosluğu açıldı

Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosluğu törenle hizmete açıldı.
Törene Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Antalya'daki Ukrayna vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.
Yöresel kıyafetli Ukraynalıların, Poroşenko'yu müzik ve şarkılar eşliğinde karşıladığı program öncesi çocuklar, Ukrayna Devlet Başkanına ülkenin geleneksel ekmeğini takdim etti.
Törende konuşan Poroşenko, Türkiye ve Ukrayna'nın çok sağlam bir diyaloğa sahip olduğunu söyledi.
Çipli kimliklerle iki ülke arasındaki seyahatlerin kolay bir şekilde gerçekleştiğini kaydeden Poroşenko, Başkonsolosluk açılışının Türkiye'nin güneyinde yaşayan Ukraynalılar için önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.
Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım
İlişki yaşadığı evli kadının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptı
Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?
Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları
Saadet Partisi'nin 2019 sloganı belli oldu
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov altından yapılmış halter kaldırdı
Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler
İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç
Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Honor Magic 2 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?
Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)
Okuyucu Yorumları 0 yorum