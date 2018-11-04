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Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosluğu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 15:03 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun katılımıyla Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosluğunun açılışı yapıldı

Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosluğu törenle hizmete açıldı.

Törene Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Antalya'daki Ukrayna vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Yöresel kıyafetli Ukraynalıların, Poroşenko'yu müzik ve şarkılar eşliğinde karşıladığı program öncesi çocuklar, Ukrayna Devlet Başkanına ülkenin geleneksel ekmeğini takdim etti.

Törende konuşan Poroşenko, Türkiye ve Ukrayna'nın çok sağlam bir diyaloğa sahip olduğunu söyledi.

Çipli kimliklerle iki ülke arasındaki seyahatlerin kolay bir şekilde gerçekleştiğini kaydeden Poroşenko, Başkonsolosluk açılışının Türkiye'nin güneyinde yaşayan Ukraynalılar için önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

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