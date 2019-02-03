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Ukrayna'nın bağımsız kilisesini Metropoliti Epifaniy yönetecek

03.02.2019 18:27 | Son Güncelleme

Ukrayna'nın Moskova'dan bağımsız yeni kilisesinin başına Metropoliti Epifaniy getirildi.

Ukrayna'nın bağımsız kilisesini Metropoliti Epifaniy yönetecek

Ukrayna'nın Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin izni ile kurulmuştu.Fener Rum Patrikhanesi'nin izni ile kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin başına Metropoliti Epifaniy getirildi.

Metropoliti Epifaniy için başkent Kiev'deki 11'inci yüzyıldan kalma Aziz Sofya Katedrali'nde tören düzenlendi. 40 yaşındaki Metropoliti Epifaniy, Moskova'nın Ukrayna'daki kilise üzerindeki etkisine karşı olan isimler arasında yer alıyor.

Törene katılan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, kilisenin devletten bağımsız olacağını söyledi. Ukrayna'daki televizyon kanalları tarafından canlı yayınlanan törende konuşan Poroşenko, Metropoliti Epifaniy'nin görevi üstlenmesini Ukrayna'da bağımsız bir kilise kurma sürecinin tamamlanması olarak tanımladı.

Poroşenko, 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesinde Ukraynalılara bağımsız bir kilise kurulması sözü vermişti. Poroşenko, bir dönem daha devlet başkanlığı yapmak için yarışıyor.

Bağımsızlık izni Fener Patrikhanesi'nden çıktı

Patrik Bartholomeos tarafından yönetilen İstanbul'daki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma talebini, Ekim ayında kabul etmişti. Ekümenik Patrik Bartholomeos kilisenin bağımsızlığını belgeleyen ve "tomos" adı verilen kararnameyi, geçtiğimiz ay Metropoliti Epifaniy'e Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayinle teslim etmişti.

Ukrayna'daki kilise üzerinde 300 yılı aşkın süredir devam eden etkisini kaybeden Moskova'daki kilise tepkisini, İstanbul'daki patrikhane ile tüm bağlarını koparma kararı alarak göstermişti.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve Moskova destekli muhaliflerin Ukrayna'nın doğusunda 2014 yılında başlattıkları ayaklanma, Ukrayna'da bağımsız kilise isteyenlerin sayısının artmasına neden olmuştu.

DW,AFP/ÖA,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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