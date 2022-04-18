Ukrayna’nın Batı ve Doğusunda Patlamalar

Rusya’nın Ukrayna işgali sürerken, Ukraynalı yetkililer ülkenin batı ve doğu bölgelerinde bu sabah patlamaların meydana geldiği açıkladı.

Lviv bölgesi belediye başkanı Maksim Kozitski, füzelerin askeri tesisler ile bir araba lastiği servis noktasına isabet etmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını söyledi.

Bölgede meydana gelen ayrı bir olayda ise, füzelerin demiryolu istasyonuna yakın bir alana düştüğü ve ulaşımı olumsuz etkilediği kaydedildi.

Reuters muhabiri ise başkent Kiev etrafındaki Dnipro nehri kıyısında patlamaların duyulduğunu aktardı.

"Çok sayıda füze saldırısı gerçekleşti"

Bu arada Rusya, dün gece Ukrayna ordusunu hedef alan çok sayıda hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, “füze saldırıları sonucu, beş komuta merkezi, bir yakıt deposu ve üç mühimmat deposunun yanı sıra 16 Ukrayna askeri tesisinin imha edildiği” iddia edildi.

Bakanlık, “saldırıların Harkiv, Zaporizhzhia, Donetsk ve Dnipropetrovsk bölgeleri ile ve Mykolayiv limanında gerçekleştiğini ve Rus hava kuvvetlerinin 108 bölgeyi hedef aldığını” kaydetti.

Ukrayna'ya IMF desteği

Diğer yandan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile Ukrayna'nın finansal istikrarı ve ülkenin savaş sonrası yeniden yapılanmasıyla ilgili konuştuğunu söyledi.

Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “IMF Başkanı Georgieva ile Ukrayna'nın mali istikrarını sağlama ve savaş sonrası yeniden yapılanma hazırlıkları konusunu görüştük. Net planlarımız ve geleceğe yönelik bir vizyonumuz var. IMF ve Ukrayna arasındaki işbirliğinin verimli olmaya devam edeceğinden eminim” diye yazdı.

IMF Başkanı Georgieva da twitter hesabından Zelenski’ye yanıt vererek, “Bugünkü verimli görüşmemiz için teşekkür ederim. Ukrayna’nın ortaklarının verdiği ekonomik destek, modern ve rekabetçi bir Ukrayna’nın yeniden inşası için gereklidir” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal’ın bu hafta Washington’daki IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılması ve ülkesi için daha fazla mali destek yardımı talep etmesi bekleniyor.

