Ukrayna'nın Doğusu İçin Görüşmeler Başlıyor

Putin yönetiminden Reuters haber ajansına bilgi veren bir kaynak, Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya'dan siyasi danışmanların 25 Ocak'ta Paris'te Ukrayna’nın doğusundaki gelişmelerle ilgili,"Normandiya formatında" görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Reuters’a bilgi veren kaynak, Rusya'nın baş müzakerecisi Dmitry Kozak'ın müzakerelere katılacağını da sözlerine ekledi. Kozak Ocak ayının başlarında, toplantının bu ayın sonuna kadar yapılacağını söylemişti.

Ukrayna'nın baş müzakerecisi Andriy Yermak'ın danışmanı Mikailo Podolyak, Paris'te bir toplantı planlandığını doğruladı; ancak Reuters'a ilk tarihin 26 Ocak olduğunu belirtti.

Dörtlü Normandiya formatındaki barış görüşmeleri, Ukrayna'nın doğusunda hükümet güçleri ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında uzun süredir devam eden bir ihtilafın sona ermesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

İki ülke arasında ilişkileri 2014 yılında Rusya'nın Kırım yarımadasını Ukrayna'dan ilhak etmesi ve Moskova destekli güçlerin Donbas bölgesinde Kiev'in geri istediği toprakları ele geçirmesinin ardından çöktü.

Planlanan görüşmeler, Rusya ile Batı arasında Ukrayna konusunda artan gerilimin ortasında gerçekleşecek. Rusya'nın Ukrayna sınıra asker yığmasından endişe duyan Batılı ülkeler, işgalin ciddi ekonomik sonuçlarına karşı uyarıyor. Rusya, Ukrayna'yı işgal etme planlarını reddediyor, ancak ABD ve NATO'dan yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri talep ediyor.

