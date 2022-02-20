Ukrayna'nın Doğusunda Gerginlik ve Ateşkes İhlalleri Artıyor

Artan Rusya Ukrayna gerginliğinde savaş çıkmasına dair kaygılar artarken Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı gruplar da Ukrayna ordusunu hedef alıyor. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, ayrılıkçıların topçu ateşi sonucu iki askerin öldüğü 4 askerin de yaralandığı belirtildi. Bölgedeki çatışmaların olası bir Rusya müdahalesini başlatmasından endişe ediliyor.

Ukrayna ordusunun Facebook sayfasından yapılan açıklamada ülkenin doğusundaki ayrılıkçı grupların son 24 saatte 70 kez ateşkesi ihlal ettikleri belirtildi.

Ayrılıkçı grupların ağır silahlarla ateş açtıkları ve topçu atışlarında bulundukları ifade ediliyor. Bu silahların bölgede yapılan ateşkes anlaşması uyarınca kullanılmasının yasak olduğu biliniyor.

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin partisi tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki durumu yerinde incelemek için giden bir grup parlamenter ve gazeteciden oluşan grubun da saldırı altında kaldığı ve bir sığınağa girdikleri duyuruldu.

Ayrılıkçı gruplarsa saldırılar konusunda Ukrayna’yı suçladı ve Ukrayna ordusu tarafından kendilerine ateş açıldığını iddia etti.

