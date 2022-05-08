Yetkililer: Ukrayna’nın doğusunda onlarca kişi hayatını kaybetti

Olay Donbas bölgesinde Bilohorivka kasabasında gerçekleşti.

Bölgenin bağlı olduğu Luhansk valisi bombalamanın ardından okulda yangın çıktığını ve ekiplerin 30 kişiyi kurtardığını kaydetti.

Vali Serhiv Haidai enkaz altında olduğu tahmin edilen 60 kişinin büyük ihtimalle hayatını kaybettiğini belirtti.

Vali ayrıca Rus bombalaması sonucu Pryvillia kasabasında yaşları 11 ile 14 olan iki çocuğunu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ele geçiremeyen Rusya ülkenin doğusunda Donbas’ta saldırılarını arttırmış durumda. Donbas’ın bir bölümü 2014 yılından bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde.

Bu arada Azovstal çelik fabrikasındaki yaralı askerlerin tahliyesi için diplomatik çabalar devam ediyor. Ukrayna, fabrikadan bütün kadın, çocuk ve yaşlıların Cumartesi günü tahliye edildiğini açıklamıştı.

Rusya askerlerin teslim olmasını istiyor.

Ukrayna’nın Harkiv kenti yakınlarında karşı saldırılarına devam ettiği ve 5 kasabayı Rusya’dan geri aldığı yönünde bölgeden haberler geliyor.

Rusya, Cumartesi günü Ukrayna’nın kıyı kenti Odesa’ya füze saldırılarında bulunmuştu.

