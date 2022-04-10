Ukrayna’nın Doğusunda “Rus Güçlerinden Kaçın” Çağrısı

Ukrayna bugün, ülkenin doğusundaki Luhansk bölgesindeki sivillere, sayıları artan Rus güçlerinden kaçma çağrısında bulundu.

Bu çağrı Ukraynalı yetkililerin, dün Luhansk’a komşu Kramatorsk’tan trenle ayrılmaya çalışan elliden fazla sivilin füze saldırısında öldüğünü açıklamasının ardından geldi.

Son haftalarda Rus askeri harekatının odak noktası haline gelen Ukrayna'nın doğusundaki şehirlerde hava saldırısı sirenleri çalıyor.

Luhansk Valisi Serhiy Hayday televizyonda yayınlanan konuşmasında Rus kuvvetleri için, "Saldırı için güç topluyorlar" dedi.

Hayday, kalan sivilleri son günlerde yoğunlaştığını söylediği bombardımandan kaçmaya çağırdı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, dün ülkenin doğusundan kaçan sivillerin sığındığı Donetsk bölgesinin Kramatorsk şehrinde kadınlar, çocuklar ve yaşlılarla dolu bir tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısına "sert küresel yanıt" çağrısında bulunmuştu.

Saldırı esnasında tren istasyonunda dört bin kişinin bulunduğunu tahmin eden Kramatorsk Belediye Başkanı Oleksander Honçarenko bugün yaptığı açıklamada, ölü sayısının 52'yi geçtiğini söyledi.

Honçarenko, Kramatorsk’un 220 binlik nüfusunun bir veya iki hafta içinde 50 veya 60 bine düşeceği tahmininde bulundu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk da bugün kuşatma altındaki bölgelerden insanları tahliye etmek için on insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi.

Vereşçhuk, planlanan koridorların arasında Mariupol kentinden özel araçlarıyla tahliye edilen insanlar için bir koridor bulunduğunu söyledi.

Azak Denizi kıyısında stratejik konuma sahip liman kenti Mariupol, 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana Rus saldırılarına maruz kalıyor.

Mariupol'a erzak götürmek ve sivilleri dışarı çıkarmak için otobüslerin güvenli geçişini sağlamaya yönelik birçok girişim başarısız oldu ve taraflar birbirini suçladı.

AB liderleri Ukrayna’dan ayrıldı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki sivilleri hedef alarak savaş suçu işlemiş göründüğünü, ancak avukatların iddia edilen olayları soruşturması gerektiğini söyledi.

Ziyaretinin ardından Ukrayna'dan ayrılan von der Leyen, dün Kiev yakınlarındaki Buça kasabasındaki yıkımı kendi gözleriyle gördüğünü kaydetti.

Von der Leyen, Ukrayna'dan ayrılırken trende gazetecilere verdiği demeçte, "İçgüdülerim diyor ki: Bu bir savaş suçu değilse, savaş suçu nedir? Ancak benim eğitimim tıp üzerine, bunu avukatlar dikkatle araştırmalı" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Buça’ya atıfla, "Ukrayna Başbakanı Denis Shmyhal'in bana gösterdiği fotoğraflara baktım. İnsanlar yürürken öldürülmüş. Şehirdeki yıkımın sivil hayatı hedef aldığını da kendi gözlerimizle gördük. Konut binaları askeri hedef olamaz" diye konuştu.

Von der Leyen, gelecekte açılacak davalarda kullanılmak üzere olası savaş suçlarına ilişkin kanıt toplamak için, AB'nin ortak bir soruşturma ekibinde Ukrayna ile birlikte çalıştığını söyledi. Von der Leyen, "Kanıtlar yeterince iyi olmadığı için davayı kaybetme ihtimalini önlemek için bunların iyi belgelenmesi son derece önemli" dedi.

AB dün Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in kızlarına ve diğer oligarklara ait AB varlıklarının dondurulmasının yanısıra kömür, odun, kimyasallar ve diğer ürünlerin ithalatına yönelik yasaklar da dahil yeni yaptırımları kabul etmek için bazı fikir ayrılıklarını aştı.

Zelenski, dün akşam yayınladığı bir videoda Batı'ya enerji ambargosu uygulamak ve tüm Rus bankalarını küresel finans sisteminden kesmek de dahil Moskova’ya karşı daha fazlasını yapması çağrısında bulundu.

Savaş yıllar sürebilir

Ukrayna ordusu, 2014'ten bu yana Donbas’ta Moskova’nın desteklediği ayrılıkçıların kısmen kontrolunda olan Donetsk ve Luhansk’ı tamamen ele geçirmek için, Rusya’nın bir hamle yapmaya hazırlandığını öne sürdü.

İngiltere Savunma Bakanlığı yayınladığı istihbarat bilgilendirmesinde, Rusya'nın Moskova'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım ile Donbas arasında bir kara köprüsü kurmaya çalıştığını; ancak Ukrayna kuvvetleri ilerlemeyi engellediği için ülkenin güneyinde ve doğusunda hava saldırılarının artmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Rusya ordusu da bugün, Ukrayna'daki Mirhorod Hava Üssü'ndeki bir mühimmat deposunu imha ettiğini açıkladı.

Kremlin dün yaptığı açıklamada, askeri operasyonunun hem Rus ordusu hem de barış müzakerecileri hedeflerine ulaşırsa "öngörülebilir gelecekte" sona erebileceğini söylemişti.

Kaliningrad’da Rus tatbikatı

Interfax haber ajansının Rus Baltık Filo Komutanlığı’nı kaynak göstererek aktardığına göre Rusya, Baltık Denizi'nde Polonya ve Litvanya arasındaki Kaliningrad'da bugün harp tatbikatı düzenledi

Rus Baltık Filo Komutanlığı'nın basın servisi, "Bine yakın askeri personel ve altmıştan fazla askeri teçhizat birimi tatbikatlara katıldı" dedi.

Ayrıca Interfax’ın haberinde, 20 Su-27 avcı uçağı ve Su-24 cephe hattı bombardıman uçaklarının, Kaliningrad'daki düşük hızlı hava ve yer hedeflerine, komuta noktalarına ve askeri teçhizata yönelik saldırı simülasyonlarıyla, gece boyunca planlı muharebe eğitimi verdiği yer aldı.

Filo komutanlığı, tatbikatların neden ve ne zaman planlandığını açıklamadı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, geçtiğimiz 6 Nisan’da Avrupa ülkelerini Kaliningrad'a karşı herhangi bir olası eyleme karşı uyarmış ve "bunun ateşle oynamak olacağını" söylemişti.

