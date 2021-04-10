Ukrayna'nın doğusunda tansiyon yükseliyor

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'de.Ukrayna ve Rusya'dan, iki ülke arasındaki tansiyonu daha da yükseltebilecek açıklamalar geliyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, doğudaki Donbas bölgesinde Rusya'nın provokasyonlarının ülkesinde "tahriklere" yol açabileceği uyarısında bulundu.

Savunma Bakanı Taran, Rusya'nın bölgede Rusça konuşan insanların haklarının ihlal edilebileceği yönündeki suçlamalarının, Ukrayna'ya yönelik silahlı şiddetin yeniden başlaması için bir neden olabileceğini belirtti.

Bakan Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Aynı zamanda, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırıların şiddetlenmesinin ancak Kremlin'in en üst düzeyde bu yönde siyasi karar alması ile mümkün olabileceği notunu da düşmek gerekiyor" dedi.

Rus askeri hareketliliği endişe yaratıyor

Ukrayna ile Rusya sınırındaki bölgede Rus askerlerinin sayısının artırılması ve Donbas bölgesinde Rusya destekli ayrılıkçı gruplar ile Ukrayna birlikleri arasında şiddetin artması üzerine Kiev alarma geçmişti.