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  4. Ukrayna’nın doğusunda tutuklu takası

Ukrayna’nın doğusunda tutuklu takası

DÜNYA HABERLERİ  | 29.12.2019 14:07 | Son Güncelleme

Ukrayna yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında tutuklu değiş tokuşu başladı.

Ukrayna’nın doğusunda tutuklu takası

Ukrayna'nın doğusunda

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Pazar sabahı Twitter üzerinden değiş tokuşun Donetsk bölgesindeki Mayorsk kontrol noktasında başladığını duyurdu.

Toplam kaç tutuklunun değiş tokuş edileceği ile ilgili henüz kesin bilgi bulunmuyor. Rusya yanlısı ayrılıkçılar Cumartesi günü verecekleri 55 tutukluya karşılık 87 tutuklu almayı beklediklerini açıklamıştı.

Ukrayna basınında çıkan haberlerde, Rusya yanlısı ayrılıkçılarının değiş tokuş edecekleri tutuklular arasında Ukrayna ordusu mensupları ile tutuklu aktivistler ve gazetecilerin başı çektiği belirtiliyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan canlı yayında Odradivka köyü yakınında Ukrayna askerlerinin nöbet tuttuğu bir alana iki otobüsün geldiği görülüyor. Kiev kontrolündeki köy, cephe hattından yaklaşık on kilometre mesafede bulunuyor. Bölgeye gazetecilerin girmesine ise izin verilmiyor.

2014’teki Ukrayna krizinden bu yana en büyük tutuklu değiş tokuşu geçen Eylül ayı başında yapılmıştı. Ukrayna yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında 35'er tutuklu değiş tokuş edilmişti.

AFP/BW,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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