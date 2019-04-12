HABER

Ukrayna’nın ‘ilk anne sütü bankası’ açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 21:46 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki bir sağlık merkezinde ülkedeki ilk ‘anne sütü bankası’ açıldıUkrayna’nın başkenti Kiev’deki bir sağlık merkezinde bir anne sütü merkezi açıldı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki bir sağlık merkezinde ülkedeki ilk ‘anne sütü bankası’ açıldı
Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki bir sağlık merkezinde bir anne sütü merkezi açıldı. Ülkenin ilk anne sütü bankasının açılması ile ilgili açıklama yapan Kiev Belediye Başkan Yardımcısı Nikolay Povoroznik, “Anne sütü ile beslenmenin, kritik doğumla dünyaya gelen ya da sağlık durumu kritik olarak doğan çocuklar için ne derece önemli olduğu herkes tarafından biliniyor. Bu nedenle belediye olarak böyle bir merkezin açılışını yaptık. Birçok bebeğe daha şimdiden uygun anne sütü bulundu” ifadelerini kullandı.
Öte yandan anne sütünün faydalarına da değinen Povoroznik, “Anne sütü, yeni doğmuş bebek için en iyi besindir. Bebeğin tam gelişimi için gerekli olan tüm besinleri içerir” dedi.
Kiev’de kurulan bu anne sütü bankasının şu ana kadar yaklaşık 40 litre anne sütünü, ihtiyaç sahibi 20 çocuğun beslenme ihtiyacında kullandığı bildirildi.

PARTNER Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Suriyeli çocuklar ve parlamenterler futbol maçı yaptıSuriyeli çocuklar ve parlamenterler futbol maçı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB 2019 KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sınav çağrı belgesi nasıl sorgulanır?

Uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı!

YSK, Ahmet Türk'e mazbata verilmesine hükmetti

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sakarya Akyazı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.