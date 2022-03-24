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Ukrayna'nın işgali: Dnipro'daki yetimhaneden 52 çocuk İskoçya'ya ulaştı

24.03.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dnipro'daki yetimhaneden tahliye edilen çocuklar İskoçya'ya ulaştı. Hibernian taraftarlarınca kurulan hayır kurumu tarafından getirilen çocuklar, ülkelerine güvenli bir şekilde dönme koşulları oluşuncaya kadar İskoçya'da kalacak.

Ukrayna'nın işgali: Dnipro'daki yetimhaneden 52 çocuk İskoçya'ya ulaştı

Ukrayna'nın Dnipro kentindeki yetimhanelerden getirilen 52 çocuk, İskoçya'daki geçici evlerine ulaştı.

Çocukların vasileriyle birlikte pazartesi günü Polonya'dan yola çıkması gerekiyordu, ancak Ukrayna hükümetinden alınması gereken önemli bir belge zamanında hazırlanamadı.

Çocuklar önce Stirling yakınlarındaki Callander bölgesinde kalacak, daha sonra küçük gruplar halinde Edinburgh kentine yerleştirilecekler.

Tahliyeyi organize eden Dnipro Kids (Dnipro Çocukları) adlı oluşumdan Steven Carr, çocukları güvenli bir yere taşımaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Hibernian futbol kulubü taraftarlarının kurduğu ve yıllardır yetimhaneleri destekleyen hayır kuruluşu, çocukların Ukrayna'dan Polonya'ya götürülmesini sağladı.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, paylaştığı Twitter mesajında "Ukrayna'da, evinizde olmak istediğinizi biliyorum ama ihtiyacınız olduğu sürece burada bakım, sevgi ve destek bulacaksınız" dedi.

Dnipro Kids, yaşları 1 ila 10 arasında değişen çocuklar, yaşları daha büyük iki "kızkardeş" ve yedi yasal vasiden oluşan grup için barınma imkanı ayarladı.

Grup, İskoçya'daki hayata uyum sağlamaya çalışırken kırsaldaki bir otelde kalacak ve daha sonra Edinburgh'da daha küçük gruplar halinde, Dnipro'ya dönüşleri güvenli oluncaya dek kalacak.

Çocuklar İskoçya'ya uçuncaya dek Varşoa'da kaldı

'Travmatik deneyim'

Steven Carr, hayır kurumunun Dnipro'da 2005'te oynanan UEFA Kupası maçının ardından Hibernian taraftarlarınca kurulmasına karşın, Ukrayna'dan tahliyeye başlamalarından bu yana "müthiş" bir destek aldıklarını belirtti.

Birçok kişi para, zaman ve hizmet önerirken, Edinburgh'daki Ukraynalı topluluğu dil konusundaki zorlukların aşılması için devreye girdi.

Çocuklar eğitimlerine internet üzerinden verilen Ukrayna müfredatıyla devam edecek.

Carr, "Çocuklar için çok travmatik bir deneyim. Burada olmaktan heyecan duyduklarını söyleyemem. Umarım birkaç günde bu sorun da çözülecek" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 24 Şubat'tan bu yana, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 3,6 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti.

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