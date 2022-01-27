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‘‘Ukrayna’nın İşgali Kuzey Akım 2’yi Bitirir’’

27.01.2022 03:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Rusya ve Almanya arasındaki Kuzey Akım 2 projesinin devam etmeyeceğini söyledi.

‘‘Ukrayna’nın İşgali Kuzey Akım 2’yi Bitirir’’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Rusya ve Almanya arasındaki Kuzey Akım 2 projesinin devam etmeyeceğini söyledi.

Price NPR’a yaptığı açıklamada ‘‘Çok açık olmak istiyorum; eğer Rusya Ukrayna’yı o ya da bu şekilde işgal ederse Kuzey Akım 2 devam etmeyecek. Ayrıntıya girmeyeceğim. Almanya ile birlikte projenin devam etmemesi için çalışacağız’’ dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda Kuzey Akım 2 boru hattı projesini durdurma kararı alınabileceğini söylemişti.

Avrupa’nın en tartışmalı boru hattı projelerinden Kuzey Akım 2 ile Rusya’dan doğrudan Almanya’ya yapılan doğalgaz akışının iki katına çıkartılması ve Ukrayna’nın transit ülke olmasının sona ermesi hedefleniyor.

Avrupa’nın enerji konusunda Rusya’ya bağımlılığını arttıracağı ve Ukrayna’nın transit gelirini kaybetmesine neden olacağı için Avrupa Birliği, ABD ve Ukrayna projeye karşı çıkıyor.

Son olarak Kuzey Akım 2’nin işletmecisi, doğalgaz boru hattının Almanya’daki kısmı için Alman yasalarının gerektirdiği gibi bir tüzel kişiliği resmen kaydettirdiğini bildirdi. Ancak projenin sertifika süreci hala askıda.

Nord Stream 2, Gas for Europe GmbH adlı şirketin merkezinin Almanya'nın Schwerin şehrinde olacağını belirtti. Şirket, Alman yönetmeliklerine uymak için, Alman karasularında bulunan Kuzey Akım 2 boru hattının 54 kilometrelik kısmını ve Lubmin'deki karaya indirme tesisini işletecek.

Eylül ayında tamamlanan boru hattı Almanya ve Avrupa Birliği’nden sertifika beklediği için faaliyete geçemiyor.

Almanya, Kasım ayında sertifika sürecini durdurmuş ve işletmecinin Almanya’da tüzel bir kişiliğe sahip olması gerektiğini belirtmişti.

Rusya’nın son haftalarda Ukrayna sınırında asker konuşlandırması, Ukrayna’yı işgal edeceği endişelerine neden oluyor. Rus yetkililer, saldırı iddialarını reddediyor. ABD ve Avrupalı müttefikleri ise Moskova’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde yaptırımların devreye sokulacağını söylüyor. Olası yaptırımların hedefinde Kuzey Akım 2 boru hattı projesi de var.

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